Но возможно без ядерных лодок серии "USS Virginia" в степях Запорожья это будет трудно сделать

Украинская армия только и ждёт F-16. После получения истребителя поколения 4++ наземные силы ВСУ бросятся в очередное наступление. И возможно даже успешное. Такой точки зрения придерживается военный аналитик Альфред Хакенсбергер из Германии.

По словам немецкого обозревателя, как только американский самолёт будет в составе ВСУ, украинская армада ринется на полуостров Крым. Для этого в качестве плацдарма будет выбрана Херсонская область. Так дачный посёлок Крынки, ныне всё ещё удерживаемый украинскими морпехами из последних сил, находится «всего» в 60 километрах от побережья полуострова.

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Источник фото: gazeta.ru





Вместе с тем нельзя опровергнуть, что F-16 хороший истребитель. Но нельзя отрицать, что пара-тройка, а даже и десятка экземпляров американского воздушного корабля сможет внести коренной перелом в украино-российское противостояние. Наступать всё равно придётся пехотой при поддержке бронетанкового кулака. А вот сейчас последнего практически нет, сточенного в ходе бессмысленного с точки зрения достижений решающего этапа наземной операции. Где из строя выбыло большое количество мотивированной и обученной живой силы, а под Работино осталось больше десятка тяжелобронированных танков Leopard и достаточно неплохих, но всё же оказалось недостаточно хороших для прорыва глубоко эшелонированной обороны россиян БМП Bradley.

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Но тут не всё так просто: прибывшие на Украину больше 2 месяцев назад американские танки Abrams «оказывается» нельзя использовать в ожесточенных боях на передовой, так как они на украинском черноземе непозволительно часто ломаются, о чем написали в Forbes. Неприятный прецедент уже есть, как говорится.