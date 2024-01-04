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Madarator
На Украине армейские умельцы переделали танковый пулемет Калашникова в пехотный и показали ПКТ-У
Что это, дефицит нежизнеспособных танков или нехватка пехотных пулеметов?

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   Не будет большой новостью, если сказать, что в украинской армии царит некоторый дефицит тяжелого и высокоинтеллектуального вместе с высокотехнологичным вооружениями. Всё дело в том, что ряд западных стран увидев неудачные итоги контрнаступления в Запорожской области, решили «прикрутить» кран обильной военной помощи для ВСУ. Причем всё это подаётся под соусом невозможности снабжать украинскую армию по причине «пустых складов», что является истинным лукавством. Так как на Западе всегда следуют принципу утром деньги – вечером стулья, подразумевая, что если бы генерал Валерий Залужный вышел бы победителем из летней битвы с Россией, то и дефицита никакого не было, но так как по его же утверждению «глубоких прорывов ожидать не стоит», то и снабжения финансового, в том числе и масштабных поставок вооружений – не предвидится. Именно этим в одном из случаев можно объяснить появление нижеследующей фотографии, на которой украинский боец представлен с танковым пулеметом ПКТ в переделанном собственноручно «пехотном» варианте.


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Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"


   Так в руках у военнослужащего показан образец Калашникова, устанавливаемый на бронетехнике в своем первозданном варианте. Но по каким-то неведомым для зрителя причинам, снятый с танка. А для удобства в «пехотной» версии к нему приварены усиленный приклад, интегрированы кастомная рукоять и стандартные сошки.

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   Полученная компоновка булл-пап существенно уступает заводскому варианту ПКМ по ряду признаков. Тут тебе лишний вес с неудобством переноски, пониженная точность и «повышенные» размеры.  Стоил ли этого моддинг? Но если этот солдат ВСУ захотел получить усиленный огонь с долгим при сравнении его с классическим ПКМ сроком, то он его добился.

#пкт #кастомизация пкт #кастомизация стрелкового оружия #моддинг оружия
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