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Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС

Проигравших никто не любит, простая истина для Telegraph станет совершеннейшим открытием для Киева в 2024-ом
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 Что будет, если российская армия одну за другой начнёт одерживать победы на поле боя? Ничем хорошим для Украины точно не закончится, уверен журналист Telegraph Роберт Кларк. По мнению обозревателя, за это официальный Киев должен «благодарить» самого себя, решившего на волне успехов относительно победного для себя окончания 2022 года окончательно «победить» Россию и тем крупно просчитавшегося. Кто бы мог подумать, что с таким широким апломбом анонсированное контрнаступление ВСУ закончится настолько неприятно, что за пару захваченных сёл придётся расплатиться столь дорого. Оказались потерянными самые элитные штурмовые части, которые лишились опытных военнослужащих вместе с большим массивом западной бронетехники, в том числе считавшихся до лета 2023 года самыми лучшими в мире немецких танков Leopard. Но вместо этого всего главком ВСУ Валерий Залужный признал, что «глубоких прорывов не будет» и тем самым официально поставив жирную точку перед застопорившимся контрнаступлением. После чего было нетрудно предположить, что Западу проигрывающая Украина стала и вовсе неинтересной.


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   Что из этого вышло сейчас, можно увидеть, взглянув в холодное «январское» окно, где за толстым слоем стекла возрождённая российская армия мощным ракетным кулаком практически в бесконечном режиме планомерно один за другим «перепахивает» военные объекты, защищаемые самым передовым в мире западным ПВО. А если брать передовую, то тут, то там украинская армия на ряде направлений вынуждена отступить и оставить ряд заметных городов, таких как Бахмут (Артемовск) и Марьинку. Причем дело этими двумя городскими агломерациями не ограничится – «на подходе» окончательная зачистка пригорода миллионного Донецка, где тактика российских войск вымотать многомесячными боями украинский гарнизон Авдеевки, с каждым новым разом вовлекая в ловушку всё новые и новые украинские подразделения, проезжающие в город-пригород по двум единственным дорогам, простреливаемым всем, чем только можно. Причем что интересно, большого влияния для оперативного замысла украинского командования удержания «Авдоса», как между собой называют авдеевский укрепрайон украинские военнослужащие, не влияет. Скорее наоборот, при своевременном отступлении украинская армия сохранит оставшиеся наиболее боеспособные подразделения под собственным контролем и попытается запланировать в новом году новые наступательные операции. Но вместо этого политические амбиции действующего президента Украины Владимира Зеленского делают ВСУ заложником своего лидера. Ведь если прямо сейчас украинский гарнизон начнет отступать, то неизбежно посыплется некогда высокий рейтинг и текущего хозяин Банковой, что последний ввиду и так безучастного отношения ЕС и США к себе, прекрасно понимает. Но и удержание Авдеевки ничего не «гарантирует» для Владимира Александровича.

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    Между тем западная политическая общественность не может ждать «так долго» и жертвуя благосостоянием собственных жителей и снижением электоральной поддержки, скрепя сердце продолжает помогать Киеву, но уже не столь мощно и сильно, как это было в момент начала российской СВО 24 февраля 2022 года.



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   Но и это ещё не всё – пока западные экономики, до сих пор не оправившись от вынужденной рецессии 2020-2021 годов, катализатором к чему послужила та самая коронавирусная пандемия, показывают слабый экономический рост, в добавок оставаясь под впечатлением от «энергетической зимы», когда бездумный отказ от традиционных источников энергии «ради» зеленой энергетики поставил в тупик ряд стран, где как оказалось, «безуглеродная» система не такая уж стабильная и надёжная. Поэтому пришлось «как в старь» обратиться к традиционному топливу, такому как уголь, нефть и газ. Причем закупать по завышенным ценам у того самого традиционного поставщика ископаемого топлива, кем до событий 24 февраля являлась Россия. И на что делает акцент в своем материале обозреватель, приходится это делать по завышенным ценам, обходя же собственноручно наложенные экономические санкции. Вместе с тем «сливки» собирает США, которые стали «райским садом» по меткому замечанию главы МИД ЕС Жозепа Борреля, куда решила перебраться энергоемкая промышленность Европы, что не слишком радует экономистов Германии, гораздо лучше разбирающихся в способах получения государственного благополучия, чем потерявший всяческую поддержку немецкого населения Олаф Шольц, по публикации от 2 января издания Bild могущий в скором времени уйти в отставку, где его кресло канцлера может занять ныне самый популярный политик ФРГ с русским именем – Борис Писториус. Вместе с тем усилиями Эльвиры Набиуллиной – Председателя Центрального банка РФ, Россия по своим экономическим показателям обогнала «дряхлеющий» Евросоюз и тем более ту самую Украину. Причем вместо развития своей собственной военной промышленности, на Банковой непредусмотрительно понадеялись на Брюссель и Вашингтон, которые лишь по одному «щелчку пальцев» должны были обеспечивать всем необходимым оставшуюся без надежной экономки восточноевропейскую республику. Причем «всё что захочет Киев», ЕС и США должны были оказывать военную, финансовую, гуманитарную и медицинскую поддержку. Но вместо этого «оказалось», что у лучших союзников Украины есть свои задачи и сложности, которые всяко важнее тамошним правительствам, чем нужды и чаяния Украины. Поэтому Зеленский и его администрация жестоко просчитались, почивая на лаврах после прекрасно завершившихся для них 2022 года.

   На этом не слишком благоприятном для Киева фоне было бы большим удивлением услышать, что условный Запад ринется с утроенными силами помогать разочаровывающей во всем Украине. В США скоро выборы президента и требуется решать проблемы прежде всего американцев, а уж потом всего остального мира. В Европе аналогично столкнулись с новыми вызовами и Украина отошла на третий план.

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   Резюмировал же Роберт Кларк и вовсе апокалиптично: 2024 год может стать той самой квинтэссенцией предательства для Украины, щедро до этого убаюкиваемой Вашингтоном и Брюсселем в своих сверхрадужных мечтах.

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