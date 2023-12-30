Многофункциональный комплекс способен перехватить широкий ассортимент военных объектов

В мировой Сети появились кадры ракетно-пушечной системы китайского производства Type 625E. Прямым аналогом которого является российский «Панцирь». Сообщается, что кадры новейшего комплекса ПВО были сделаны в момент учений группы армий КНР. Новость прокомментировало специализированное издание Army Recognition, В публикации отметили возросший уровень очередного продукта для НОАК. Журналисты предполагают, что новый образец способен показать достойный уровень оппонирования воздушным угрозам, в том числе и самым современным, включая дроны.





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Источник фото: topwar.ru





Детально разбирая новый высокотехнологичный образец, обозреватели утверждают, что 25-мм автоматическая пушка способна прекрасно справляться с низколетящими самолётами, ударными вертолётами, ракетами, барражирующими боеприпасами. Мелкокалиберный снаряд способен поражать объекты на удалении 2500 метров в длину и на высоту до 2000 метров. Если ситуация «пахнет керосином» и в атаку на установку ринется условная бронетехника, то оказать отпор с помощью зенитной пушки, использующей принцип Гатлинга, ей не составит никакого труда.

Сама установка размещена на 4-осном шасси, обладающим достаточной устойчивостью и проходимостью.

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Если цель расположена на удалении от 3000 метров, то в бой вступают «антиракеты» FN-16 с дальностью пуска до 6 000 метров. Что примечательно, даже если цель перемещается на сверхмалых высотах, то и вблизи земли такой объект может быть перехвачен. В техническом регламенте такая высота объявлена как максимум 10 метров от поверхности.