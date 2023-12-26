Спасибо международным санкциям за это

На данный момент Россия занимает первое место в мире по количеству введенных против неё всевозможных международных санкций и практически в 3 раза превышает по этому показателю лидировавший до этого «безраздельно» Иран. Так против РФ было введено не менее 8000 всевозможных мер санкционного давления. Но что интересно, казалось бы на этом доселе невиданном негативном фоне российская экономика не то что бы падает в пропасть, а скорее наоборот, шаг за шагом, карабкается на вершину экономического лидирования, показывая рекордный рост. По данным помощника президента РФ Максима Орешкина, крупнейшей экономикой Европы теперь являются не Германия или та же Франция, а на невероятное удивление Брюсселю, и может быть даже Вашингтону, Россия. И теперь ни секунду не почивая на лаврах, ведется конкурентная борьба, чтобы «скинуть» с 4-го общемирового рейтинга самых крупнейших экономик мира очередное островное государство. Да, речь идёт о Японии.





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Источник фото: регнум







О радужных экономических перспективах Москвы российский чиновник рассказал в беседе с журналистами отраслевого издания «Эксперт».

Кроме того было заявлено, что российская СВО стала удобным поводом для США «каннибализировать» экономику Европы и трансплантировать её себе. Чтобы процесс пошел быстрей, в ЕС целенаправленно убивается местная промышленность. Когда данный проект завершится, Америка направит свои стопы в Азию.

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Причём все вышеперечисленные процессы строго увязываются в стройную картину угасания стран Глобального Севера в пользу возвышения стран Глобального Юга. Так тот самый Китай уже стал мировым лидером по части экспорта автомобилей. А знаменитые германские Mercedes и BMW просто шагнут в сторону от исторической тропинки, растворившись в небытие или просто будут проданы КНР.