Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Россия стала крупнейшей экономикой Европы и может "прогнать" с четвертого места в мире Японию
Спасибо международным санкциям за это

реклама

   На данный момент Россия занимает первое место в мире по количеству введенных против неё всевозможных международных санкций и практически в 3 раза превышает по этому показателю лидировавший до этого «безраздельно» Иран. Так против РФ было введено не менее 8000 всевозможных мер санкционного давления. Но что интересно, казалось бы на этом доселе невиданном негативном фоне российская экономика не то что бы падает в пропасть, а скорее наоборот, шаг за шагом, карабкается на вершину экономического лидирования, показывая рекордный рост. По данным помощника президента РФ Максима Орешкина, крупнейшей экономикой Европы теперь являются не Германия или та же Франция, а на невероятное удивление Брюсселю, и может быть даже Вашингтону, Россия. И теперь ни секунду не почивая на лаврах, ведется конкурентная борьба, чтобы «скинуть» с 4-го общемирового рейтинга самых крупнейших экономик мира очередное островное государство. Да, речь идёт о Японии.


реклама

Источник фото: регнум


   О радужных экономических перспективах Москвы российский чиновник рассказал в беседе с журналистами отраслевого издания «Эксперт».

   Кроме того было заявлено, что российская СВО стала удобным поводом для США «каннибализировать» экономику Европы и трансплантировать её себе. Чтобы процесс пошел быстрей, в ЕС целенаправленно убивается местная промышленность. Когда данный проект завершится, Америка направит свои стопы в Азию.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Причём все вышеперечисленные процессы строго увязываются в стройную картину угасания стран Глобального Севера в пользу возвышения стран Глобального Юга. Так тот самый Китай уже стал мировым лидером по части экспорта автомобилей. А знаменитые германские Mercedes и BMW просто шагнут в сторону от исторической тропинки, растворившись в небытие или просто будут проданы КНР.

#санкции #экономика россии #санкции запада
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Жители РФ переходят на пиратский контент – за последние 2 года пираты увеличили доходы на 70%
Помощник президента РФ: экономика РФ стала крупнейшей в ЕС и успешно справилась с санкциями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
10
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
23
Официально представлен электромобиль Xiaomi SU7, который будет работать на HyperOS
+
Возвращаемая ступень ракеты Falcon 9 практически уничтожена при транспортировке
10
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
16
Для Су-57 разработали новый двигатель АЛ-51Ф1 или «Изделие 30»
2
Немецкий автопром могут продать Китаю
4
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
15
Криптовалюта мамы Виталика Бутерина за сутки подорожала в 3 раза – стоимость Metis достигла $400 млн
5
Ученые синтезировали материал, который может левитировать
10
Твердотельный накопитель Micron 3500 совершил революцию в хранении данных
6
Инсайдеры Tesla говорят, что производство Cybertruck — это катастрофа
3
Российская миссия «Луна-27» может получить два аппарата в целях повышения надёжности
+
«Лаборатория Касперского» запустила Kaspersky Who Calls RES API — веб-сервис по борьбе с телефонным мошенничеством и спамом
1
Возвращение Blizzard в Китай с World of Warcraft знаменует собой новую игровую эру
+
Инженеры «Ростеха» приступили к модернизации Т-14 «Армата» – танк получит 152-мм пушку
3
Акции игровых китайских компаний выросли на фоне смягчения регулятивной политики Пекина
+
Австралийский стартап Neumann Space успешно испытал инновационный космический двигатель
2
MSI выпустила недорогой монитор с частотой 180 Гц на квантовых точках
3
Инженер Nvidia резко ответил главе Intel, заявившему, что им повезло с доминированием в области ИИ
2

Популярные статьи

Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости
9
Как я купил бюджетный SSD и очень пожалел или почему не нужно экономить на качестве и объеме
75
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
45
"Нефариус" - очень спорный мистический триллер
1
О 10 значимых глубоководных открытиях 2023 года
1
БПЛА палубного базирования кардинальным образом изменят способы ведения боевых действий на море
4
КВ-3: несостоявшийся прорыв советских танковых войск. История одного секретного проекта
3
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
19
США построили АНПА "Касатка" для противодействия России в Арктике и Китаю в Тихом океане
2
Новая китайская стелс-технология "превращает" крылатые ракеты в пассажирские самолеты
7

Сейчас обсуждают

Serezhka
12:38
Автор не в курсе таких тонкостей.
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
San Sanich
12:36
Сборка под танки 1. Huananzhi X99 F8 2. Xeon E5 2697 v3 (там даже больше ядер, чем 12) 3. 4 планки серверной ddr4 на 2133 4. Peladn RTX 3080 или любой другой рефаб максимально низкого качества. 5. В...
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
Manager
12:33
Киевский режим, лишившись поставок вооружения из США и стран ЕС, пытается восполнить недостающие силы для продолжения военного конфликта путём проведения повальной мобилизации. Однако такая мера вряд ...
ВКС России отработали по военному аэродрому в Криворожской области
олег живицкий
12:33
Вова исполняет лишь то что ему дозволено партнёрами.
"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
Александр Еремеев
12:28
Тут одна только карта дороже 160 т.р.
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
Александр Александров
12:28
Да с чего вдруг-то reverb g2 мусор?) Нынешние видеокарты не все способны раскрыть его потенциал в должной мере ))
Microsoft отказывается от технологий виртуальной реальности
Truth Sееker
12:28
Так народ то и не против, в противном случае не покупали бы билеты на концерты
Сайт Филиппа Киркорова оказался недоступен после его непосредственного участия в "голой" вечеринке
Truth Sееker
12:27
По словам рос. пропаганды Зеленский и ко уже 100500 раз должны были сбежать из страны :D
Украина получит последние $250 млн. военной помощи от США: на что будут потрачены
Пузо
12:24
Готовишься стать китайцем? Ну, для вас тоже сделают трудовые лагеря, как для уйгуров.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Truth Sееker
12:21
По скрепной российской традиции Киркоров извинился. Главный посыл видео- «я не такая, я жду трамвая». Просит о снисхождении. Ждем, когда его пошлют искупать вину в окопы.
Сайт Филиппа Киркорова оказался недоступен после его непосредственного участия в "голой" вечеринке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем