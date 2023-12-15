Военный эксперт: Собранный F-35 из двух разных самолётов может не взлететь или поломаться

Что такое экономия бюджетных денег знают не только на Украине, где воруют, «как в последний раз», в том числе и выделенные для обороны деньги, но и в стране с самым богатым военным бюджетом США. Так Пентагон решился на создание одного целого самолёта из двух «половинок» поврежденных. Достаточно смелое решение, но всё равно вполне обыденное. Российский эксперт Юрий Кнутов, какие могут ожидать сложности такого рода воздушный проект.

Так по словам Кнутова, «франкенштейн F-35» подвержен куда большему количеству «болячек», чем созданный заводской экземпляр.

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Но начал отставной полковник с такой базовой информации, что создать один самолёт из двух — это вполне обычная практика. Подобным образом ремонтируются БМП, БТР и танки и называется этот процесс на военном сленге «каннибализацией». А весь успех инженерного мероприятия зависит от изначального состояния составных частей.





Источник фото: lenta.ru





И тут важный нюанс должен быть уделен тому, кто именно будет заниматься конструированием нового образца. Так если две поврежденных части будут собраны на фабрике Lockheed Martin, то с наибольшей вероятностью «слияние» окажется успешным. Но если сборкой займутся удалённые от ядра главной фабрики мастерские, то результат их финальной работы может оказаться весьма спорным и техника может очень быстро поломаться.

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Вместе с тем куда более удивительным оказалось желание американских и украинских военных создать образец из советской и устаревшей американской техники и получить полноценную боевую машину ПВО.