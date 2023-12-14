О сколько нам открытий чудных со временем предстоит узнать

Когда украинское контрнаступление выдохлось, так и не добившись своих целей, как в «идеальном варианте», так в промежуточном, а просто провалившись с многочисленными потерями в живой силе и в западной бронетехники, а генералы Пентагона всё это знали заранее и предсказывали поражение ещё в своих аналитических выкладках, утекших прошлой зимой в открытый доступ, о чем рассказали Washington Post, добавить «соли» на рану решил Илон Маск, рассказавший, что украинская армия, действуя «по уму», должна была после прошлогоднего осеннего успеха в Харьковской области перейти к стратегической обороне. Но вместо этого Вашингтон и Брюссель решили «за Киев», отдав приказ украинскому Генштабу наступать дальше. Прокомментировал запись Маск другого известного американского бизнесмена Дэвида Сакса, посчитавшего, что чего бы «не хотел» Зеленский, Киев, Донбасс, Запорожская и Херсонская области навсегда потеряны для Украины.





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Как объяснил владелец Tesla, своевременный переход Украины к оборонительным действиям позволил бы сдержать будущие наступательные порывы российской армии, принеся нападающей стороне большие потери. Но коалиция из западных лидеров посчитала иначе, отправив в заранее обреченное на провал наступление ВСУ. Причем украинским войскам пришлось наступать не по красной ковровой дорожке и победные фанфары, а через километры минных полей и артиллерийских засад, а в воздухе маячили всевидящие «Ланцеты», сжигающие немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.

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Теперь же получив в качестве противника ослабленную контрнаступлением украинскую армию, ВС РФ по всему фронту переходят в наступление, забирая новые территории, например Марьинку, резюмировал Маск.