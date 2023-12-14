Но кого волновало мнение Залужного и Зеленского?

Сегодняшняя статья в The Washington Post прошлась по большому пласту секретных документов американского оборонного ведомства, которые по чьей-то ошибке или сознательной хакерской атаке, были залиты на просторы мировой паутины, где очутились в «нужных руках». Как оказалось, документы не были «грубым фейком», как утверждал ранее Пентагон, и содержали чрезвычайно чувствительную стратегическую информацию, которой воспользовались на стороне «враждебные» США государства. В частности в ряде файлов речь шла о том, что Украина и её вооруженные силы вовсе не готовы достичь результатов в контрнаступлении. И все последующие события это наглядно показали.





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Источник фото: ukraina.ru







Так в секретных документах делался анализ потерь среди ВСУ, неспособность украинского обслуживающего персонала работать с повреждённой бронетехникой и недостаточность поставок зенитных боеприпасов, в том числе и ракет к западным комплексам ПВО. Поэтому ничего удивительного, что российские ракетные удары, как бы это не отрицал лично Зеленский и его генералы, очень часто прорывались через истощенные районы противоракетной обороны и с полным успехом уничтожали все свои цели, в том числе военную инфраструктуру в тылу. Из-за этого некоторая часть передовой западной бронетехники попросту не попала на передовую, будучи уничтоженной в «беззащитном» состоянии на складах или во время передвижения по западным регионам Украины.

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И как вишенка на каравай, в ряде документов указывалось, что общее количество штурмовых подразделений, бронетехники и различной артиллерии недостаточно для успеха на земле, а максимум, что будет получено, нанесёт серьёзный урон самим ВСУ, обеспечивая между делом куда более скромные территориальные приобретения. И всё это мы как раз и увидели к ноябрю.