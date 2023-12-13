РСЗО Град является "рабочей лошадкой" СВО

Владимир Зеленский проводит время в Вашингтоне в пока тщетных попытках убедить американских конгрессменов поскорее «скоординироваться» и «мощно» проголосовать за решение выделить Украине совместно с Израилем помощь в этом году, а никак не в январе или феврале будущего года, когда может быть уже «поздно». И в довесок, уже со слов бывшего адмирала НАТО Ставридиса, если даже украинская армия получит военную помощь от Вашингтона, то аппетиты Зеленского и его команды придётся сильно поумерить: речь будет идти не только об отказе предоставить ВСУ современные палубные истребители F-18 Hornet, активно используемые самими ВС США, но и непредставлении столь желанных уже на протяжении долгого времени F-16.

Вместе с тем на полях СВО у кого нет острейшего дефицита в вооружении и боеприпасах, так это у армейской группировки РФ, которая проводит атаки ствольной артиллерией, САУ либо РСЗО.

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Источник фото: lenta.ru





Так, на одном из недавних видео, выложенных пресс-службой МО РФ, были показаны кадры боевой работы и одновременного залпа целой батареи РСЗО «Град».

Причем российской армии доступен целый ассортимент реактивных установок, таких как «классические» БМ-21 и её поздняя вариация БМ-21-1, так и куда более совершенные «Торнадо-Г».

И Торнадо благодаря тому, что относится к классу современного поколения РСЗО, может использовать функции автоматизированной системы управления подстройки огневых позиций и за более короткий срок атаковать позиции противника и сразу ретироваться, «не играя в игры» контрбатарейной борьбы.





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