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Спикер ВС ВСУ Игнат: Украина хочет получить "на Новый год" 150 истребителей F-16
Но результаты неудачного контрнаступления видимо поумерили былые "аппетиты"

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   Крайне неоднозначные результаты летне-осеннего контрнаступления украинской армии на юге республики, когда ВСУ в тяжелых боях в запорожской степи лишились заметного количества западной тяжелой бронетехники, среди которой особенно выделялись немецкие танки Leopard, привели к ожидаемым последствиям. А ведь генерал Валерий Залужный ещё прошлой весной предупреждал союзников «по НАТО», что атака на хорошо укрепленные позиции российской армии без превосходства в воздухе является «узаконенной» попыткой свести счёты со здравым смыслом и лишиться всякой надежды на победу в этом сражении.

Полковник ВС ВСУ спикер Юрий Игнат теперь здраво посчитал, что «переломить» ситуацию сможет получение партии F-16.

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Источник фото: peakpx.com


   Американские истребители необходимы украинской армии для стремительной замены советской техники, которой в ВСУ с каждым новым днём благодаря действию истребительной авиации ВКС РФ и поступлению в зону СВО перспективного комплекса С-400 с его передовой «загоризонтной» ракетой 40Н20, стали редким «музейным эксклюзивом», в обилии своем сбиваемые российскими силами.

   Поэтому Украина требует как минимум 150 таких самолётов, не считая учебных бортов, рассказал Игнат. Что интересно, по мере ухудшения положения украинской армии на поле боя, аппетиты украинского Генштаба соразмерно уменьшаются: в январе 2023-го спикер ВС ВСУ говорил о 200 таких самолётах.

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И куда менее радужной ситуация видится глазами бывшего советника украинского президента, когда раздосадованные плохой ситуацией на ЛБС местные силы могут устроить военный Майдан. 

#f-16 #игнат
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