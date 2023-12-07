Такими темпами Украина может и не дождаться F-16

Пока на Украине мечтают получить относительно современные американские истребители F-16 пускай и в устаревшей комплектации, а политическое руководство «замахивается» и на куда более современные F-18 Super Hornet и транспортные самолёты C-130 Super Hercules и C-17 Globemaster, но непременно получает отказ, а сроки передачи «шестнадцатых» постоянно откладываются, в ВС ВСУ с каждым новым днём тает собственный парк советской авиационной техники, неспособной противостоять современным средствам противовоздушной обороны со стороны российской армии. Причём вовсе без авиации украинские силы обойтись не могут. Поэтому Генштабу ВСУ приходится рисковать драгоценными кадрами среди лётчиков и своим уже редким авиапарком, отправляя к передовой штурмовики и истребители.





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Источник фото: Russia Today





В районе села Веселая Гора в ДНР зенитной ракетой был перехвачен Су-25 ВВС Украины, сообщается в брифинге МО РФ. Обломки украинского штурмовика были обнаружены и идентифицированы. Соответствующие кадры опубликовали в РИА Новости.

Кроме того уничтожен на безопасной траектории полёта реактивный снаряд, выпущенный из РСЗО HIMARS и американская ракета HARM, наводящаяся на излучение радиолокационных станций.





Зенитная ракета. Источник фото: missilery.info







А пока на Украине всё ждут и не дождутся F-16, российское командование прямо высказалось о незавидной судьбе добротного американского истребителя, ещё никогда не сталкивающегося с современными версиями ПВО, в том числе и передовым комплексом С-400, перевооруженным на перспективную ракету 40Н6, способную поражать «загоризонтные» цели при помощи целеуказания «летающего радара» А-50У.





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Тот самый фрагмент. Источник фото: РИА Новости