Теперь черед за "американцем" F-16

Надежда украинского Генштаба на тот самый F-16 может оказаться мечтой, разбившейся о те самые ракеты противоракетного комплекса C-400, способного помножить все надежды на запретный ноль и аннигилировать в общем-то современный истребитель.

Причём огорчить американскую технику могут передовые ракеты 40Н6 в сверхдальнобойном варианте, способные достать в так называемом «загоризонтном» положении объект. Причем по утверждению некоторых экспертов, такая ракета может сбить самолёты ещё на взлёте с «домашнего» аэродрома.

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Источник фото: lenta.ru







Примером сверхэффективной работы является последний месяц, когда перехваты С-400 позволили устроить «самолетный дождь» из украинских боевых самолётов, поразив их несколько десятков. Всё это стало возможным благодаря «кооперативному режиму», когда связка С-400 – «антиракета» 40Н6 – самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, смогли на троих дотянуться до целей за горизонтом прицеливания, в том числе и ракетами иностранного производства, выполненных по малозаметной технологии с полётом на предельно малых высотах пишут РИА Новости.





Источник фото: rbk.ru





По комментариям источника, близкого к ПВО, истребительная авиация ВКС РФ и зенитные ракеты С-400 будут тем самым «решением» по F-16. Скорее всего ВСУ попытаются избежать потерь используя «маленькие» военные хитрости, взлетая не с разбросанных по всей Украине аэродромов, а с высокоскоростных гражданских дорог. Сделано это будет для того, чтобы обычные стационарные РЛС не смогли обнаружить такие цели. Но с самолётом-разведчиком А-50 это станет возможным сделать.

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Единственное «противоядие» — это осуществлять взлет и атаку за 400 километров от позиций С-400. Но какой тогда смысл во фронтовых машинах F-16?