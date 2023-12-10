Причём самый хороший из них лишь один, но и он практически "невероятный"

Для Украины будущий год сулит череду тяжелых испытаний и непростых решений. Причем восточноевропейской республике «грозят» три наиболее вероятных сценария. Своими прогнозами поделился Алексей Арестович*, занимавший в прошлом место внештатного советника офиса президента Украины. Беседу с ныне опальным противником провел журналист польской Rzeczpospolita.

Отставной подполковник военной разведки уверен, что «промежуточный» вариант, когда за стол переговоров усядутся РФ, США и КНР, «обречет» Украину на прекращение активных боевых действий. И всё вернется на круги своя до 24 февраля 2022 года, когда вялотекущий конфликт в Донбассе проходил с применением обстрелов, отличающихся периодичностью.

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С одной стороны, Украина перестала бы терять в ходе неудачных битв самые боеготовые подразделения, а большая часть военнослужащих вернулась в мирную жизнь. А вот последняя встретила бы их «холодом и голодом» сплошной череды безработицы. После чего уже внутри страны начнут вспыхивать местные конфликты, итогом чего станет тот самый Майдан. Правда, вместо палок и кирпичей на вооружении протестующих будут автоматы и гранаты, и со временем протест превратится в вооружённое восстание.





Источник фото: РБК





Второй вариант не более «сладкий», чем первый, когда конфликт высокой эффективности продолжится, а украинская армия начнёт отступать дальше на запад, получив ряд чувствительных поражений. Итогом станет «классический поиск» виноватых в этом, после чего начнётся опять тот самый гражданский конфликт.

«Оптимальный» вариант, в котором уверен Арестович, это желание Запада оказать «действительную и действенную» поддержку украинской армии, просто на порядки умножив свою военную помощь для ВСУ, в том числе и самого нового вооружения. Но это уже «из области фантастики», заверил ныне опальный спикер.





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* — Алексей Арестович внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

