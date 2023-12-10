Может "дедушка старый", ему всё равно?

Перед текущим американским президентом Джо Байденом стала строгая дилемма: согласиться на все требования республиканских представителей в местном парламенте и ужесточить миграционное законодательство, тем самым вызвав бурления во внутрипартийной среде по поводу такого важного внутриполитического вопроса, но не обязательно добиться положительного решения о выделении военной помощи Украине и Израилю, либо отложить финансирование украинского государства, обрекая последнее на безудержные уступки военному натиску российской армии, а ведь противостояние с Москвой и поддержка Киева были краеугольным камнем политики американского политического долгожителя. У Байдена сейчас как никогда сложный исторический выбор.





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Источник фото: РИА Новости







Между тем отставной разведчик Скотт Риттер считает, что решения Байдена накаляют и без того тяжелую мировую обстановку и вызывают всплеск ядерной конфронтации с РФ. Того ли хотят американские избиратели?

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Потенциальный военный конфликт НАТО с Россией может вызывать ту самую непозволительную «ядерную реакцию» между военными США и российского государства. Кроме того часть элиты Европы боится как огня новых выборов в Северной Америке в ноябре 2024 года, когда занять кресло американского лидера может «популист и консерватор» Дональд Трамп. А для последнего ничего «не стоит» объявить Североатлантический альянс «бесполезной организацией» и распустить её, как он неоднократно обещал это сделать ранее. Причем к своим обещаниям он вернулся в новой избирательной программе.