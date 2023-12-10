Контрнаступление в лоб "по заветам" американских генералов дорого аукнулось ВСУ

Как не надо делать, в летне-осенний период наглядно показала украинская армия. Сначала она ранее пыталась с учётом бессмысленных потерь удержать бывший Бахмут (Артемовск), перманентно находясь в оперативном окружении ЧВК «Вагнер», тем самым неся необязательные потери, стремясь прорваться в осаждённый город; а позже «вписалась» в неудачное контрнаступление на юге Запорожской области, на протяжении полугода прямыми лобовыми атаками через минные поля и подготовленные оборонительные позиции «линии Суровикина» пытаясь достигнуть побережья Азовского моря. Но в результате ни Бердянска, ни даже «промежуточного» крупного транспортного узла Токмака достичь не удалось. Лишь крупные потери дефицитной западной бронетехники и элитных штурмовых бригад стали закономерным итогом стратегического плана.

А что теперь, задаётся риторическим вопросом офицер ВСУ Арти Грин. Теперь придется отказаться от некоторых позиций и проводить то самое «осуждаемое» украинским президентом Владимиром Зеленским отступление в направлении запада восточноевропейской республики. Во всём «виновата» нездоровая тенденция, окутавшая покрывалом негатива и сложного положения украинскую армию.

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Источник фото: iz.ru







По словам Грина, у ВСУ осталось мало сил и техники, а вот Россия смогла накопить всё это, что ставит закономерным вопрос об оставлении плацдарма на левом берегу реки Черный Жеребец и на аналогичном берегу реки Оскол. Если этого не сделать сейчас, то потерь будет среди украинских солдат и офицеров намного больше.

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Но и новые позиции для обороны возможно придется покидать, сетует украинский командир, откатываясь дальше на запад.