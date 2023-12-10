А между тем закаленная в боях на Украине армия РФ только того и желает

Мрачные предсказания окутали старушку-Европу в мыслях современного западного истеблишмента. Так местные высокопоставленные функционеры выражают опасения по поводу гипотетического повторного «воцарения» Дональда Трампа в кресле нового-старого американского президента. О нездоровом психологическом «климате» на европейском континенте рассказала The New York Times.

В материале обсуждается, что военно-политический форпост в лице НАТО вот уже на протяжении «невероятных и долгих» 74 лет был надёжным военным альянсом для Америки. И кто бы не занимал Овальный кабинет в лице демократов или республиканцев, именно фактор «председателя» НАТО давало неоспоримое влияние США. Но вот эпатажный американский миллиардер, а теперь и политик Трамп считает, что «нахлебники из Европы» бессмысленно тратят именно американские военные ресурсы на свои «политические игрища». И если Вашингтон всё-таки решится на свой правильный выбор, то оставление за порогом участия Америки в военно-политическом блоке позволит первой сэкономить миллионы долларов ежегодно.

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Источник фото: РИА Новости





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Разумеется в публикации было многократно повторено, что Трамп постоянно подымал тему выхода его страны из НАТО, когда был американским президентом. А его новая предвыборная программа заставляет американский истеблишмент окончательно «определиться» в отношении НАТО. Такая формулировка сильно заставляет нервничать уже военно-политические круги так называемых глобалистов из Европы, боящихся остаться без военного зонтика звёздно-полосатого флага.