Когда всегда чего-то не хватает

Шестимесячное украинское контрнаступление споткнулось из-за того, что российская армия выстроила грамотную многоуровневую оборону, а ВСУ положились на внушаемый иностранными генералами «страх» русских перед американской бронетехникой, в частности боязнь БМП Bradley, якобы по мысли украинского Генштаба, способных ночью уничтожать русские танки в режиме «счётной машинки». Но все планы генералитета НАТО и украинского президента Владимир Зеленского пошли прахом и бессмысленными мечтаниями, когда минные поля россиян стали настоящим «волшебным одеялом», в котором увязли практически все западные танки и БМП, не выдержав стопорящего огня ВКС РФ, барражирующих боеприпасов и замаскированных секретов с позициями ПТРК и наблюдательными пунктами с видеокамерами высокого разрешения.





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Источник фото: rbk.ru





Высокопоставленный спецслужбист попытался сгладить все острые углы, комментируя неудачу ВСУ на поле боя в момент наступления на Запорожском направлении, заявив, что хотя Токмак не был достигнут, всё-таки на несколько километров от линии фронта от 4 июня удалось продвинуться.

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И завершая интервью, приуроченное к выходу собственной книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины», он решил «упрекнуть» в провале контрнаступления не силу сопротивления российской армии и слабость ВСУ, а отсутствие западной авиации, подразумевая F-16, кассетных бомб и снарядов, немецких танков Leopard и Abrams. А ещё, в штаб-квартире НАТО ошиблись в боеспособности российской армии, считая, что она разбежится при первых серьёзных обстрелах.