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Как бы это не казалось удивительным, но после сегодняшних кадров с передовой, где российские бойцы «затрофеили» немецкий танк Leopard, разговоры об американских ОБТ Abrams на передовой и скорой передаче F-16 непосредственно в действующие украинские войска, могут оказаться пустыми разговорами. Кому хочется увидеть телевизионный репортаж в вечернем выпуске CNN с «плененным» образцом американского танкопрома, как это прямо сейчас происходит с германской техникой производства Краусс Маффай (изготовитель Leopard)?
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Источник фото: google.com
Так российские бойцы сняли видеодоказательство рядом с германской машиной «не битой и не крашеной», которая если удастся, прямо своим ходом поедет в русский тыл. Речь идёт о том, чтобы один из штурмовиков сел за рычаги бронетехники и попытался её завезти. Если двигатель запустить не получится, то и вовсе не проблема вызывать тяжелые гусеничные тягачи а-ля МТ-ЛБ либо ГМ-5975, способные справиться с такой задачей.
Между тем захват немецкого Leopard не идёт ни в какое сравнение с захватом американского Bradley, которого безбоязненно передали украинскому Генштабу в Пентагоне.
Леопард хранит очень-очень вкусных секретов как для конструкторов танковых орудий, так и для реверс-инженеров другого оборудования, в частности секретной части трансмиссии и многослойной брони.
Ждём завтра этой новости на первых полосах западной прессы, либо наоборот многозначительного замалчивания.
Разумеется одними из первых после доставки «немецкой кошки» обрадуются конструкторы «Ланцетов», которые переоборудуют барражирующие боеприпасы согласно сверхважным новым данным.