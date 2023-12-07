Это первый такой случай с видеоподтверждением

Как бы это не казалось удивительным, но после сегодняшних кадров с передовой, где российские бойцы «затрофеили» немецкий танк Leopard, разговоры об американских ОБТ Abrams на передовой и скорой передаче F-16 непосредственно в действующие украинские войска, могут оказаться пустыми разговорами. Кому хочется увидеть телевизионный репортаж в вечернем выпуске CNN с «плененным» образцом американского танкопрома, как это прямо сейчас происходит с германской техникой производства Краусс Маффай (изготовитель Leopard)?





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Источник фото: google.com





Так российские бойцы сняли видеодоказательство рядом с германской машиной «не битой и не крашеной», которая если удастся, прямо своим ходом поедет в русский тыл. Речь идёт о том, чтобы один из штурмовиков сел за рычаги бронетехники и попытался её завезти. Если двигатель запустить не получится, то и вовсе не проблема вызывать тяжелые гусеничные тягачи а-ля МТ-ЛБ либо ГМ-5975, способные справиться с такой задачей.

Между тем захват немецкого Leopard не идёт ни в какое сравнение с захватом американского Bradley, которого безбоязненно передали украинскому Генштабу в Пентагоне.









Леопард хранит очень-очень вкусных секретов как для конструкторов танковых орудий, так и для реверс-инженеров другого оборудования, в частности секретной части трансмиссии и многослойной брони.

Ждём завтра этой новости на первых полосах западной прессы, либо наоборот многозначительного замалчивания.

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Разумеется одними из первых после доставки «немецкой кошки» обрадуются конструкторы «Ланцетов», которые переоборудуют барражирующие боеприпасы согласно сверхважным новым данным.