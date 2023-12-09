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Борьба с палестинскими повстанцами, имеющими в своём арсенале крайне узкий ассортимент противотанковых средств, всё-таки остаётся для израильской армии не такой лёгкой прогулкой, как предрекали некоторые западные военные аналитики. Так одним из уничтоженных наряду с ОБТ Merkava самых современных версий и БТР Namer в уличных противостояниях, к последним добавился и Achzarit.

Бронетранспортёр Ахзарит в основе своей несёт крупные узлы Т-54 и Т-55, добытые в боях с арабскими странами на полях сражений и сконструирован в 80-ых.

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Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"







Причём с момента уже как месячной операции против военизированного крыла ХАМАС, это первый задокументированный случай уничтожения 44-тонного броневика на гусеничном шасси. «Молчаливым приговором» стало попадание единственного тандемного выстрела местной реплики гранатомёта РПГ-7 – палестинского клона Al-Yasin. Пробитый борт транспортного средства вызвал пожар во внутреннем отсеке БТР. Продемонстрированные открытые эвакуационные люки свидетельствуют с высокой долей вероятности, что экипаж успел эвакуироваться из пораженного средства.





Источник фото: wikipedia





Кроме того внимательные эксперты заметили, что сильно повреждённый образец принадлежит к модернизированной версии Ахзарита: об этом свидетельствуют блоки дистанционного управляемого вооружения и куда более современные танки, чем предустанавливаемые в своё время на танки серий Т-54\55.

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А тем временем израильские военные инженеры закачивают морскую воду посредством мощных водяных насосов в систему туннелей для подтопления последних и невозможности их использовать палестинской стороной.