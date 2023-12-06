Один такой истребитель стоит не менее 65 млн. долларов

Пока руководства западных стран удивлённо чешут затылки в попытках понять, как так получилось, что их слова о «международной изоляции» Владимира Путина соблюдают только правительства западных стран кроме остального мира, ведь российский лидер свободно циркулирует по планете Земля, посетив сегодня ОАЭ. И что интересно, в момент перелёта через ряд государств российского главу сопровождал воздушный эскорт из четырёх истребителей Су-35С с дальнобойным ракетным вооружением. Так что бы у кого-то не возникло даже мыслей приблизиться в воздухе к борту №1, все воздушные аппараты были оснащены дальнобойными версиями реактивных снарядов класса «воздух-воздух». Соответствующее видео доступно для публичного просмотра.





реклама





Источник фото: РИА Новости







На представленных кадрах чётко различимы по обе стороны от президентского Ил-96 силуэты Су-35С. Всего в едином залпе российских «Сушек» было 16 таких ракет, среди которых Р-73 и Р-77, последняя модификация которой способна пролететь 110 километров и уничтожить нарушителя.

Со слов секретаря Дмитрия Пескова, истребители поколения 4++ проследовали вместе с Илом весь путь прямо до своей посадки в Абу-Даби.





Источник фото: combatavia.info





рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Что интересно, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера во время его визита заставили полчаса ждать официальную делегацию, а Владимира Путина «встречал» почётный эскорт Aermacchi MB-339 местных сил самообороны, ради приезда окрасивших небо в цвета российского триколора. А на всём протяжении маршрута президента РФ был расставлен почётный караул на верблюдах в знак наивысшего уважения.