Любитель авиационных высокоточных боеприпасов задержан местной полицией

Крайне необычный случай произошёл в одном из частных подворий республики Венесуэла, где местный житель вместо «классических» для сельской глубинки трактора или иной сельскохозяйственной утвари «содержал» на своём заднем дворе высокоточный авиационный боеприпас от российского истребителя. Как оказалось, домовладелец спрятал на территории своего загородного дома ракету «Р-73», способной сбивать воздушную технику, так как реактивный боеприпас относится к классу «воздух-воздух». Откуда у обычного земледельца авиационный снаряд, применяющийся с модели самолёта Су-30, задержанный местной полицией гражданин Венесуэлы объяснить не смог. До выяснения всех обстоятельств такого странного дела «запасливого» коллекционера чего-то редкого и необычного задержали и отправили под стражу. О событии решили рассказать в американском издании The Drive.





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Источник фото: rg.ru







По словам источника в правоохранительных органах, в ходе разбирательств в участке выяснилось, что эта ракета принадлежит военной базе, расположенной примерно в 15 километрах от места происшествия. А сама ракета относится не к боевым, а у к учебным имитаторам и уже возвращена к месту приписки, где будет использоваться в обучающих целях с подвеса истребителя Су-30МКВ.





Источник фото: airwar.ru





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А на Украине отставной высокопоставленный военный пожаловался изданию The Washington Post о превосходстве самолётов ВКС РФ над текущей украинской воздушной техникой, которая не может обнаружить российские машины, не догнать их из-за своего большого технического отставания.