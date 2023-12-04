Когда громкое название больше смешит, чем грозит серьёзному оппоненту

Элитные украинские диверсанты решили закрепиться на одном из многочисленных островов Днепра напротив Херсона, но попали в засаду российского спецназа. После скоротечного боя, не достигнув поставленной задачи, сразу после высадки отправились быстрым маршем обратно на исходные позиции к лодкам, еле унеся ноги.

Так в распоряжении телеканала Russia Today оказалось видео из нашлемной камеры одного из украинских военнослужащих, в составе отдельного отряда «12 друзей Оушена», пытавшихся окопаться на клочке суши посреди могучего Днепра. Но деятельность диверсионного подразделения не ускользнула от действия наблюдателей-разведчиков российской стороны.

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Источник фото: riamo.ru





В результате чего завязался огневой контакт только на стрелковом вооружении. Как только пуля из российского автомата легко ранила одного из украинских коммандос, диверсанты приняли экстренное решение ретироваться вместе со своим передовым снаряжением и вооружением, среди которых были замечены американские пулеметы M249 SPW. Для ускорения процесса эвакуации была брошена фраза на русском языке, что «Пора уплывать».

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Украинский Генштаб отдаёт регулярные приказы о высадке украинского десанта в районе посёлка Крынки на противоположном берегу от Херсона. Но из-за сложностей в переправки тяжелой бронетехники смысл от таких войсковых операций минимален: без танков и тяжелых САУ вместе с обыкновенными пушками, такие рейды обречены на провал либо не иметь какого либо оперативного смысла, так как продвинуться вперёд с лёгким вооружением не получится от слова полностью. Но командование Залужного с упорством обреченного продолжает отправлять на опасную миссию свои элитные подразделения, теряя наиболее боеспособных морпехов в бессмысленной битве.