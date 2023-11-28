С роботами всегда атаковать сподручнее

Су-57 получит малоразмерные беспилотные машины поддержки, выполняющие различные вспомогательные функции. О рое помощников, существенно облегчающих боевую работу многофункционального истребителя-бомбардировщика, решили рассказать в РИА Новости.

По информации от источника, имеющего непосредственно доступ к разработке, отечественный истребитель 5-го поколения будет оснащен мини-БПЛА, способных осуществлять атаки, проводить сбор разведданных в воздушном пространстве и глушить электромагнитным излучением технику противника, наводя помехи на блоки чувствительной электроники. Пока нет точных данных где будут размещаться роботизированные помощники, но рассматриваются два равноценных варианта: на внешних подвесах-кронштейнах или будучи спрятанными во внутрифюзеляжном пространстве, в момент необходимости сбрасываемые при движении в воздушном потоке. Пилот боевой машины может использовать в моменте как один, так и сразу все мини-беспилотники, задавая каждому свое индивидуальное задание на конкретный бой.

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Источник фото: Rg.ru





А пока суть да дело, на авиационном предприятии Комсомольский-на-Амуре объявили, что некоторое количество Су-57 готовятся поступить в войска и уже осуществляют перелет на аэродром постоянного базирования.

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Су-57 весьма уважаем в среде западных военных экспертов за свои высокие лётные качества и прекрасный выбор воздушного вооружения, способного остановить вероятного противника за пределами его огневого поражения российской машины.