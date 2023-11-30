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Madarator
На передовой была замечена версия немецкого Leopard 2A4 в обвесе с "реактивной броней" эпохи СССР
На что только не пойдешь, чтобы защититься от "Корнета" с тандемной боевой частью

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   Здраво оценивая ударную мощь российских современных ПТРК и иных типов вооружений, способных причинить значимые повреждения западной бронетехнике, украинские умельцы среди военных дооснащают переданные западными странами немецкие ОБТ Leopard 2A4 противокумулятивной защитой советского производства. Речь идёт о «Контакте».

   Именно такие образцы германской бронетехники, усиленные «реактивной бронёй» первого поколения, были замечены рядом с передовой. По кадрам прекрасно видно, что было принято решение, усилить прежде всего фронтальную и боковые проекции машины производства Krauss-Maffei Wegmann дополнительной защитой, интегрированной в штатную броню из композитов.

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Источник фото: Rg.ru


   Подобный полевой «апгрейд» был так же замечен ещё в середине лета, когда танк попытались защитить резиновыми накладками.


Мартовское фото. Источник фото: kherson-news.ru


   Правда подобная тяга к приобретению новых дополнительных свойств защиты не всегда гарантирует 100% результата в противостоянии с российской армией. Ведь «Корнеты» создавались не для уничтожения «Тигров» и «Пантер» эпохи Второй мировой, а для противоборства современных версий ОБТ. Поэтому для снаряда с тандемной боеголовкой нет никаких проблем сначала справиться с осколками, выпущенными активированными блоками динамической защиты, а вторым снарядом пробить основную броню. Кроме того учитывая современные реалии, когда даже западные средства массовой информации вынуждены признать превосходство текущего российского БПЛА-строения над украинскими продуктами боевых дронов, на поле боя в зоне СВО вовсю воюет версия "Ланцета" с кумулятивной частью и ударным ядром.


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