Новые возможности модернизированного Ланцета серьёзно беспокоят Business Insider

Детонация в воздухе до столкновения с защищенной преградой стала новым вызовом по части ухудшения стойкости украинской бронетехники против новейших беспилотников линейки "Ланцет". О нездоровой тенденции на поле боя, в большинстве случаев заканчивающейся неприятными фактами поражения различных танков, БТР и БМП украинской армии, рассказывается в материале Business Insider.

По мнению редакции, обновленный Lancet вместо классического подрыва в момент столкновения с преградой, взрывается в некотором удалении от объекта атаки, что сулит увеличением вероятности поражения. Так в момент взрыва барражирующего боеприпаса в воздушной среде, из обломков БПЛА формируется ударное ядро, без затруднений преодолевающее дополнительную защиту в виде противокумулятивных решеток и экранов. Совсем недавно передовым подобным боеприпасом была уничтожена американская БМП Bradley. А её вторая броня "не сработала", позволив ударному ядру Ланцета просочиться через неё, как проходит острый нож сквозь горячее масло.

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Источник фото: kalashnikovgroup.ru







Корреспонденты издания констатируют: Ланцеты стали не просто "хитрей", как в случае выше, но и позволили усилить ударную мощь и максимальную дальность полета — что это, как не кардинальное улучшение, риторически вопрошают авторы публикации.

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Вместе с тем в компании Zala Aero, создавшей Ланцет, в лице главного конструктора Александра Захарова, обещают появление на передовой СВО в скором времени новой разработки в варианте "Изделие-53", которое практически невозможно перехватить имеющимися у ВСУ силами противодействия.