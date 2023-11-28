Вот тебе и сокращение ядерного потенциала

Новые ядерные бомбы под оружейным индексом B61-12 были приняты на вооружение Воздушных сил США. О новом-старом оружии рассказали в Интерфакс, ссылающегося на работу Национального управления по ядерной безопасности Северной Америки в своей недавней работе.

Согласно докладу военных Пентагона, предназначенного для американского парламента, обновленная версия «классических» воздушных боеприпасов B61-3 и B61-4, призвана их заменить в бомбардировщиках стратегического класса B-2 Spirit. Как одно из преимуществ, указывается вариативность нового образца по выбору мощности ядерного заряда: от «микроскопических» 0,3 килотонн, до устрашающих 50-ти. Но не стоит обманываться самой облегчённой версией: бомба на российский манер получила модуль УМПК американского производства, благодаря чему обладает повышенной точностью при сравнении её со старшими собратьями, используя для точной корректировки прилёта регулируемый хвостовик. Разумеется длинные крылья позволяют к цели лететь с безопасного расстояния для пилота и самолета.

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Обновленный образец. Источник фото: iz.ru





Помимо проекта «B61-12», американский Конгресс должен выделить уже на следующий «рывок» в развитии – бомбу с ядерным зарядом под названием «В61-13».





Источник фото: nevskii-bastion.ru





Из интересного: именно базовая В61 является так называемой «рабочей лошадкой» американских самолётов-стратегов.

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Между тем пока за океаном модернизируют без устали термоядерное оружие 50-летней давности, в России смотрят куда дальше, оснащая и без того свои современные многофункциональные истребители-бомбардировщики миниатюрными дронами-помощниками, способными значительно расширить боевой потенциал машины 5-го поколения.