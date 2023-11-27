Система получила эффективной и простой – в ВСУ уже оценили "по достоинству"

Новость о том, что очередной проект перевооружения сухопутного транспорта на образцы вооружения, ранее устанавливаемые сугубо на корабли военно-морского флота, появилась в мировой Сети. Так на шасси от колёсной машины "Урал-4320" интегрировали реактивно-бомбометные установки РБУ-6000 "Смерч-2". До этого дня подобным удачным опытом отметилась "гибридизация" знаменитой мотолыги МТ-ЛБ и того же самого двенадцатиствольного орудия.

Ранее на гусеничную платформу МТ-ЛБ устанавливали морской модуль А-22 "Огонь" калибром поменьше: двадцать две пусковых установки которого выпускают 140-мм снаряды, в зависимости от версии ракет, способные пролетать 9,5 километра.

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Источник фото: ТГ-канал "Колесница"





Реактивные боеприпасы "Смерча-2" больше – 213-мм снаряды способны пролететь расстояние в 5 км со скоростью в 300 метров за секунду. Полный залп установки весит полторы тонны. Мало не покажется ни американской БМП Bradley, ни её куда более тяжелому собрату — Abrams M1A1, ни в какую не желающему идти на российские позиции в стужу и через лужи с глубиной моря.

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Вместе с тем по ту сторону окопа на украинской стороне ситуация с боеприпасами критическая, если не сказать экстремальная: из-за не сдержавших слово европейцев, ВСУ не получат обещанные к марту 2023 года миллион 155-мм снарядов, а по ту сторону океана бушует тот самый кризис межпартийного конфликта между демократами и республиканцами, не способными как минимум до наступления нового года договориться о военной помощи для Израиля и Украины. Причем непредставление Киеву оружейных поставок может оказаться той самой последней каплей, после которого наступит то самое "Всё".