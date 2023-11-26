На штурм украинским солдатам придется идти с автоматами и добрыми подбадриваниями офицеров

Зимняя пора, которую на Западе уважительно называют генерал Мороз, кажется принесла официальному Киеву ещё одну негативную весть: ЕС и его руководство признались, что цель за 12 месяцев передать восточноевропейской республике около одного миллиона снарядов тяжелого 155-мм калибра к марту 2024 года является невыполнимой. Причем быстро разрешить поставленную задачу не получится, как и через год и через два. Европейские мощности оружейного производства выйдут на планируемый уровень только в 2026 году.

Поэтому ползучий по уровню темп наращивания производства снарядов прямо значит, что ВСУ не следует ожидать доминирования на поле боя. Ведь, как и сто лет назад, артиллерия является "богом войны", но без снарядов дальнобойные пушки НАТО полностью бесполезны. Об этом пишет британское издание Telegraph.

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Гаубица M777. Источник фото: russian.rt.com





При этом снаряды от самого малого калибра до самого тяжелого 155-мм заканчивается, а их возобновление весьма чувствительно для коалиции западных стран, что сильно беспокоит ныне действующее руководство. Как рассказал Джастин Крамп на должности руководителя фирмы стратегической разведки Sibylline, ВСУ за день активных сражений тратят 6 тыс. снарядов самого крупного калибра, а ВС РФ за те же 24 часа выпускают 20 тыс. таких снарядов в своем наибольшем калибре в 152-мм. Причём согласно имеющимся данным, Вся европейская промышленность способна только за месяц сделать 20 тыс. снарядов.

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В публикации констатировали, что явное преимущество, если оно вообще есть, точно не на украинской стороне, вместе с тем российская экономика перестраивается на военные рельсы как по количеству, так и по качеству выпускаемого оружейного ассортимента. И из-за российских сверхдоходов государственного бюджета с этим ничего нельзя сделать.