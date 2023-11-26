Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Telegraph: Запад проиграл гонку по поставкам снарядов – ВСУ не получат миллион боеприпасов в срок
На штурм украинским солдатам придется идти с автоматами и добрыми подбадриваниями офицеров

реклама

   Зимняя пора, которую на Западе уважительно называют генерал Мороз, кажется принесла официальному Киеву ещё одну негативную весть: ЕС и его руководство признались, что цель за 12 месяцев передать восточноевропейской республике около одного миллиона снарядов тяжелого 155-мм калибра к марту 2024 года является невыполнимой. Причем быстро разрешить поставленную задачу не получится, как и через год и через два. Европейские мощности оружейного производства выйдут на планируемый уровень только в 2026 году.

Поэтому ползучий по уровню темп наращивания производства снарядов прямо значит, что ВСУ не следует ожидать доминирования на поле боя. Ведь, как и сто лет назад, артиллерия является "богом войны", но без снарядов дальнобойные пушки НАТО полностью бесполезны. Об этом пишет британское издание Telegraph.

реклама


Гаубица M777. Источник фото: russian.rt.com


   При этом снаряды от самого малого калибра до самого тяжелого 155-мм заканчивается, а их возобновление весьма чувствительно для коалиции западных стран, что сильно беспокоит ныне действующее руководство. Как рассказал Джастин Крамп на должности руководителя фирмы стратегической разведки Sibylline, ВСУ за день активных сражений тратят 6 тыс. снарядов самого крупного калибра, а ВС РФ за те же 24 часа выпускают 20 тыс. таких снарядов в своем наибольшем калибре в 152-мм. Причём согласно имеющимся данным, Вся европейская промышленность способна только за месяц сделать 20 тыс. снарядов.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

   В публикации констатировали, что явное преимущество, если оно вообще есть, точно не на украинской стороне, вместе с тем российская экономика перестраивается на военные рельсы как по количеству, так и по качеству выпускаемого оружейного ассортимента. И из-за российских сверхдоходов государственного бюджета с этим ничего нельзя сделать.

#всу #миллион снарядов для всу
Источник: telegraph.co.uk
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Американские танки M1 Abrams появились на Купянском направлении
Российские войска освободили занятую ВСУ промзону Авдеевки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
32
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
67
Forbes: у Украины есть сотни западных танков и боевых машин, но нет снарядов, сапёров и командиров
5
Глава «Интеграции» рассказала о проблемах Binance
+
Председатель Госдумы выступил с резким комментарием относительно «релокантов»
10
В Японии придумали, как увеличить ёмкость аккумуляторов в 10 раз и обещают технологический прорыв
9
Анонс трейлера GTA 6 собрал 3 миллиона лайков в Instagram
+
Легкий китайский танк Type 15 с 105мм пушкой весит 35 тонн, что чуть больше веса Бредли
3
Самый большой в мире айсберг сдвинулся с места впервые за несколько десятилетий
+
Компания Colorful обратилась к AMD для создания нового ПК "все в одном"
+
В Иране представили гиперзвуковую крылатую ракету «Фаттах-2»
1
Иран провёл успешные испытания своего второго прототипа самолёта Yasin
+
Показана Cyberpunk 2077 с трассировкой путей от NVIDIA и качественным модом на динамическую погоду
2
В Китае усугубляется литиевый кризис, что повлияет на мировой рынок лития
+
Пограничная служба Украины задержала уклонистов, пытавшихся выехать по паролю «картошка»
6
Sony признала PlayStation Portal полноценной консолью, а не простым гаджетом
2
Welt: Новая модификация "Ланцета" опаснее предыдущей — сама выбирает цели и наделена системой ИИ
+
Xiaomi готовит к выходу смартфон POCO M6 Pro 4G
+
Пользователи Android пожаловались, что Google убрала популярную функцию уведомлений в Android 14
1
К актеру, озвучившему Майкла де Санта из GTA 5, на стриме приехал спецназ
1

Популярные статьи

Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
22
Обзор игровой мыши Acer OMW121
8
Киев требует от Запада модернизированные F-16 с новым АФАР-радаром
13
Эксперты рассказали о применении МиГ-35 в спецоперации на Украине
1
Почему Михаил Мишустин может стать следующим Президентом России - личное мнение
51
Милей заявил, что Аргентина больше не будет заключать "секретные" сделки с Россией, Бразилией и КНР
26
Боевая машина Wiesel – классическая танкетка в современном исполнении
4
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
3
Демографическая яма в России и как с ней бороться
47
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 9
12

Сейчас обсуждают

Malfoi
16:20
Вот если бы Вы написали о коррупции в России, Вас б привлекли. А если бы вы написали эту статью на Украине, Вас бы не привлекли.
О коррупции в Украине в оценке западных СМИ
Eaec
16:19
Есть отличный способ увеличить рождаемость. С 21.00. до 5.00. отключаем электричество в районе по графику. Примерно 3 раза в неделю, хотя можно и каждый день. Эксперимент всего на 1 месяц. И, бац! Чер...
Демографическая яма в России и как с ней бороться
Лев корл
16:18
Обманули ФАС)))
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
Товарищ Ким
16:16
Не было бы ццены, словам Володина, если он начал "с себя любимых". Почему-то он молчал как рыба, когда госслужащие-секретоносители, легально, по вторым и третьим паспортам покидали Россию на своих Би...
Председатель Госдумы выступил с резким комментарием относительно «релокантов»
Лев корл
16:16
Да уж на Шульца без слез не взглянешь)))
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
Анна Невская
16:16
просто автор не там копипастит. там был не луч, а всего лишь частица с зашкаливающей энергией. определить конкретную частицу не представляется возможным т.к. её детектируют по ливню высокоэнергичных о...
Таинственный и мощный космический луч достиг Земли — и мы не знаем, откуда он взялся
Eaec
16:16
Коррупция на украине это неотъемлемая часть украинского менталитета и национального характера, была есть и будет, пока существует это чудовище - квазигосударство украина.
О коррупции в Украине в оценке западных СМИ
Лев корл
16:15
Кто же им дасть закрепиться в Китае Хозяин не разрешит Пусть кассеты для пиндосских олдфагов теперь выпускают
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
Владимир
16:06
Ну а действительно, че бы не ударится в крайности, пусть будит геноцид. Тут вопрос то не в методах, а в качестве. Или в смысле они заслужили умирать убивая русских ? Тебе стоит подружиться с головой п...
В Киеве признали, что вооружённый конфликт с РФ мог закончиться ещё весной 2022 года
Николай Михеев
16:04
Те кто видят флаг, говорят что летали роботы, которых сделали инопланетяне. Так как факт оставленных вещей и следов на луне они опровергнуть не могут. Когда по их же просьбам всё снимается.
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем