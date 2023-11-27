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Довольно непростая ситуация точнее, максимально критическая, может овладеть украинским государством уже этой зимой. Результат нападения "зимнего петуха", которым на Западе называют зимние морозы и умение российской стороны воевать именно в стужу, вызывает большое опасение у западных высокопоставленных функционеров. Причем опасность не просто фигуральная, а та самая "последняя", за которой непременно последуют крах и отчаянье украинской армии на полях сражений. А дальше, согласно цепной реакции, посыпятся не только Вооружённые силы Украины, но и государственное устройство. Об этом решил написать известный The Wall Street Journal.
В публикации журнала говорится, что практически все человеческие резервы, способные эффективно наступать и держать строй при нападениях российской стороны, перемолоты в кровопролитных боях лета и осени, будучи безрезультатно "потраченными" в ходе ударов по неприступной обороне в Запорожской области ВС РФ. Притом, что направление главного удара российский генералитет узнал от самих же украинцев, на протяжении всей прошлой зимы и весны, "кричащих" об этом с каждой высокой трибуны Запада и ТВ-каналов, как иностранных, так и сугубо украинских. Но что теперь?
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Источник фото: ura.ru
Помимо острого дефицита штурмовой пехоты, "откуда-то" нужно срочно взять снаряды. Но откуда? В США бушует парламентский кризис, где местный Конгресс саботирует законодательные инициативы друг друга, не в силах согласовать спонсирование как Украины, так и Израиля. Между тем, в самой Европе хотели бы дать те самые 155-мм боеприпасы, но их промышленность оказалась весьма слаба, не в пику словоохотливым европейским политикам, оказавшимися не способными держать своё слово Киеву.
И уже на Украине старший офицер Геннадий Коваленко прямо говорит, что ВСУ не смогут вести бои, если западные страны откажутся помогать как раньше.