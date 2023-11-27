Всё про всё может закончиться уже этой зимой

Довольно непростая ситуация точнее, максимально критическая, может овладеть украинским государством уже этой зимой. Результат нападения "зимнего петуха", которым на Западе называют зимние морозы и умение российской стороны воевать именно в стужу, вызывает большое опасение у западных высокопоставленных функционеров. Причем опасность не просто фигуральная, а та самая "последняя", за которой непременно последуют крах и отчаянье украинской армии на полях сражений. А дальше, согласно цепной реакции, посыпятся не только Вооружённые силы Украины, но и государственное устройство. Об этом решил написать известный The Wall Street Journal.

В публикации журнала говорится, что практически все человеческие резервы, способные эффективно наступать и держать строй при нападениях российской стороны, перемолоты в кровопролитных боях лета и осени, будучи безрезультатно "потраченными" в ходе ударов по неприступной обороне в Запорожской области ВС РФ. Притом, что направление главного удара российский генералитет узнал от самих же украинцев, на протяжении всей прошлой зимы и весны, "кричащих" об этом с каждой высокой трибуны Запада и ТВ-каналов, как иностранных, так и сугубо украинских. Но что теперь?

реклама





Источник фото: ura.ru







Помимо острого дефицита штурмовой пехоты, "откуда-то" нужно срочно взять снаряды. Но откуда? В США бушует парламентский кризис, где местный Конгресс саботирует законодательные инициативы друг друга, не в силах согласовать спонсирование как Украины, так и Израиля. Между тем, в самой Европе хотели бы дать те самые 155-мм боеприпасы, но их промышленность оказалась весьма слаба, не в пику словоохотливым европейским политикам, оказавшимися не способными держать своё слово Киеву.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

И уже на Украине старший офицер Геннадий Коваленко прямо говорит, что ВСУ не смогут вести бои, если западные страны откажутся помогать как раньше.