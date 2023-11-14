Иначе: Снарядов нет, но вы держитесь

Пока в Брюсселе, оплоте всеевропейской бюрократии Европейского Союза решают, куда делись, или точнее, откуда взять 700 000 снарядов, когда не более 30% от обещанного миллиона боеприпасов для украинской армии было поставлено Киеву, руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель решил оправдаться и во всеуслышание заявил, что ни он, ни его семья "не содержат" собственный склад боеприпасов для восточноевропейской республики.

Такие "слова приободрения" были озвучены сразу на совещании министров обороны государств Евросоюза. И словно ничего и не было про миллион снарядов, крайне необходимых украинской армии, Боррель уточнил, что "нужно тщательно проанализировать" и повторил утверждение про "личный склад боеприпасов", который пустой. Вероятно, что те самые миллион обещанных снарядов Украина к марту 2024 года не получит.

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Источник фото: rbk.ru





А с другой стороны, по утверждению главы европейской дипломатии, 300 тысяч боеприпасов, полученных ВСУ от ЕС, это весьма "неплохо".

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Тут лишь можно ответить словами отечественного классика: "Ваши ожидания — ваши проблемы". Причем проблемы есть не только с финансированием Киева у ЕС, но и у США, где явно не до нужд Украины — в официальном Вашингтоне пытаются всеми силами избежать замаячившего в ночь с субботы на воскресенье очередного шатдауна, а у Пентагона в резерве остался лишь 1 миллиард долларов для помощи ВСУ. Но и без западных союзников в Киеве тоже не скучают, когда пытаются выяснить, а кто же виноват в неудачном контрнаступлении, о котором на протяжении семи месяцев бравурно говорили государственные чиновники, поддерживаемые США и Европой. Но как говорится, цыплят по осени считают.