В Палате представителей сделали неутешительный прогноз для Киева

Помощь для Украины и Израиля от США, за которую необходимо проголосовать в Конгрессе, состоится не раньше следующего года. С такими неутешительными прогнозами для Киева и Иерусалима выступил конгрессмен Майкл Тернер. О непростых отношениях межпартийной борьбы между республиканцами и демократами рассказал ТВ-канал NBC, показавший выступление политика.

Со слов народного избранника, главным препятствием для скорейшего утверждения пакетов военной помощи для украинской армии и ЦАХАЛ является камень преткновения в виде миграционной ситуации на американо-мексиканской границе. Партию Трампа не устраивает текущее положение дел, активно поддерживаемое Белым домом.

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По мнению Тернера, Джо Байден плохо "старается", чтобы наконец что-то решить с безопасностью на южных сухопутных границах США (через мексиканскую границу в Америку идёт контрабанда такого наркотика как фентанил). Хотя 4 миллиарда долларов для этого выделены. Помимо этого республиканцы требуют пересмотреть некоторые пункты в законе о предоставлении убежища и законе об условно-досрочном освобождении.





Источник фото: interkomitet.ru







Известно, что немногим ранее Джо Байден попросил конгрессменов проголосовать за выделение 105 млрд долларов в виде совместного пакета еврейскому государству и восточноевропейской республике. С этим не согласны оппоненты из стана республиканцев, пожелавшие устроить голосование только в раздельном режиме: отдельно проголосовать за помощь Израилю, и отдельно – по Украине.

И пока "партия слонов" засовывает палки в колёса всем инициативам Вашингтона, сенатор от демократов Крис Мерфи посчитал, что такая политика способна "уничтожить" ВСУ ещё до февраля, когда у украинской армии уже практически не будет крупнокалиберных снарядов.

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А с другой стороны океана в Верховной раде Украины уже пытаются расшатать кресло под "самым главным" военным ВСУ – Валерием Залужным, якобы отказавшимся предоставить план развития и действий украинской армии на следующий год.