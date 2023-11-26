Кто защитит украинскую армию от русской зимней стужи?

Пришествие зимнего периода, а вместе с ним холодов и иных неприятных метеоусловий превращает жизнь украинской армии на передовой в череду постоянных вызовов, и это помимо непрекращающихся обстрелов российской армии и её новых модернизаций по части барражирующих боеприпасов, способных теперь поражать бронетехнику и скопления личного состава не только в светлое время суток, но и ночью, вкупе со сложными метеоусловиями, такими как сильный туман или обильный снег. О проблемах ВСУ во время нашествия генерала Мороза, решили рассказать в Daily Express в беседе с аналитиком Марио Бикарски, работающим в организации Economist Intelligence.

По словам эксперта, зима и сопутствующие ей холода превращают зону боевых действий в эпицентр сложностей, которые не были так присущи сражениям между украинской армией и русской в летний период.

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Источник фото: BBC.com





Специалист подтвердил, что контрнаступление, которое анонсировали ещё с ноября прошлого года и о потенциальных выгодах которого с высоких трибун на Западе было сказано так много, но сделано так мало, превратилось в ничего не значащий провал. А цели, которые официальный Киев и его западные партнеры поставили перед атакующей группировкой ВСУ, достигнуты не были.

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И как резюмировал Бикарски, россияне, наоборот, с нетерпением ждут зимы, чтобы попытаться повторить то самое наступление прошлой зимы, когда успехи были значимей и заметней, чем июньский контрнаступ ВСУ, продолжавшийся 6 месяцев, но кроме захвата нескольких мелких сел, оказавшийся явно обреченным.