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Отставной высокопоставленный функционер американской армии Дуглас Макгрегор считает, что если Владимир Путин посчитает нужным и необходимым, то российская армия станет рядом с Польшей на границе, тем самым дойдя до пограничных столбов польского государства, минуя всю территорию Украины. Но у Путина нет желания этого делать. Пока что нет.
Как считает бывший старший офицер, русские не берут Львов штурмом, потому что им не хочется управлять так называемой Западной Украиной, в которую входят наиболее антироссийски настроенные Львов и Ивано-Франковск и ещё несколько регионов.
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Источник фото: inosmi.ru
Между тем с прогнозами Макгрегора вполне совпадают прогнозы и другого экс-военного из США Скотта Риттера, считающего, что как только украинская армия начнёт рассыпаться, что с большей вероятностью произойдёт в среднесрочной перспективе, ей придётся "отхлынуть" с занимаемых территорий вглубь восточноевропейской республики. Чем непременно воспользуется российская армия. По итогу таких событий украинское государство может сократиться вдвое
Между тем сейчас ВСУ испытывают острейший дефицит по части тяжелых 155-мм боеприпасов и иного вооружения, понадобившегося Израилю в его обострившемся конфликте с сектором Газа. Да и западные страны, в том числе США и Германия, собираются перейти на поставки военной помощи в "гомеопатических" дозах, тем самым подталкивая официальный Киев хорошенько подумать о заключении мирного договора с Москвой, ведь бесконечно содержать Киев никто не будет.