Это с учётом, если дорогие друзья из Польши и соседних стран не покусятся на земли Украины

Украинская армия медленно, но верно движется к тем самым граням коллапса, за которыми на 100% последует поражение ВСУ. После чего территория, контролируемая Киевом, станет ровно в 2 раза меньше. О не очень приятных перспективах для украинской государственности рассказал отставной разведчик Скотт Риттер.

По мнению бывшего рыцаря плаща и кинжала, если украинские вооружённые силы отступят, то "зияющие пустоты" тут же заполнит российская армия. Разумеется глупо было бы надеяться, что оставленные земли ВС РФ отдаст обратно под контроль высокопоставленным функционерам Зеленского. И это опять верно на 100%, заверил обозревателя Клейтона Морриса бывший американский полковник.

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Источник фото: РЕН ТВ







Между тем время украинской армии близится к своему завершению, потому что резервы живой силы и драгоценных боеприпасов в ней на исходе, сделав тем самым ситуацию на фронте украино-российского противостояния заведомо критической для ВСУ. В этой непростой ситуации Зеленского может спасти сильное желание договориться с русскими, но вряд дли ближайшие советники украинского президента смогут вложить такую непопулярную мысль ему в голову, если он сам того не захочет, уверен экс-разведчик.

И как резюмировал Скотт Риттер, на сейчас восточноевропейская республика лишилась 20% своих территорий, но неровен тот час, когда количество потерянных земель перешагнет за 40% или 50% показатели.

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Между тем со стороны западных союзников могут начаться планомерные и последовательные решения по части ограничения украинской армии решениями на основе современного вооружения — так в Нидерландах пришли к власти местные евроскептики в лице Герта Вилдерса, способные отменить решение о передаче своих F-16 ВС ВСУ.