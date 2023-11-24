Вот тебе и несбыточные надежды от западных союзников

Пока бывшая чиновница украинского Минобороны Анна Маляр откровенничает о переходе ВСУ к обороне практически по всей линии фронта, а российская армия согласно информации бывшей высокопоставленной функционерши, целенаправленно изматывала украинский Генштаб на протяжении всего уходящего года, планируя серию крупных наступательных операций в годе следующем, не очень приятные тренды проявляются и на внешнеполитическом треке. Из-за победы ряда евроскептиков в ходе парламентских выборов, например в Словакии, а на днях и в Нидерландах, официальный Киев может столкнуться с большими сложностями в получении сильно ожидаемых американских F-16.

По данным авторитетнейшего Bild, парламентская фракция "Партия свободы", победившая на выборах в Нидерландах в местный законодательный орган во главе со своим лидером, попытается всеми силами воспрепятствовать передаче украинской армии своих истребителей. А ведь по планам Белого дома, именно Нидерланды должны были сыграть главенствующую роль в передаче в ВСУ F-16. Да и премьер Марк Рютте был явным сторонником такой идеи.

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Источник фото: lenta.ru





Так согласно пожеланиям последнего, украинский Генштаб был вправе рассчитывать на появлении в рядах армии как минимум 42 нидерландских машин и отправить учиться своих пилотов управлению этими истребителями в страну тюльпанов. Но что теперь будет с такими грандиозными планами, когда на выборах в парламент победил тот самый Герт Вилдерс, последовательный и ярый критик любой помощи Киеву, в особенности наступательных вооружений. Причем новый премьер обещал, как только займет высокое кресло, поднять вопрос о полном прекращении военной поддержки восточноевропейской республики.

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А о том, что решение перестать поддерживать украинскую армию — это тот самый восходящий тренд, говорит тот факт, что Вилдерс далеко не первый, кто отказался помогать Украине. Ранее им стал новый-старый премьер Словакии Роберт Фицо.