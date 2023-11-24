Вот тебе и польский "брат" украинец

Во время бессрочной акции польских перевозчиков на границе с Украиной, из-за блокирования грузов, следующих по направлению восточноевропейской республики, помимо обычных продуктов питания и прочих непродовольственных товаров, блокируются и с виду обычные гражданские большегрузы, внутри кузовов которых не строительные материалы или иные мирные контейнеры, а вполне себе продукция военного назначения, по незнанию не допускаемая рассерженными польскими работниками. А ведь часть такого оборудования для украинской армии нужна была "ещё вчера". По поводу огромного беспокойства украинской прессы из-за этого, в социальных сетях проукраинских активистов начался переполох.

Так ряд анонимных источников среди осведомленных офицеров ВСУ утверждают, что на границе застряли фуры с модулями-блоками, обнаруживающими подлет дронов-камикадзе "Ланцет" заранее и информирующих об этом экипажи бронетехники.

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Источник фото: РИА Новости







Спецоборудование должно было поступить на передовую в зону СВО ещё в понедельник, но из-за забастовки польских водителей, груз до сих пор находится на территории, контролируемой официальной Варшавой.

Помимо большеразмерных грузовиков с детекторами, вынуждены простаивать и машины, нагруженные "доверху" тепловизорами, боевыми дронами, бронежилетами, зимним обмундированием и иными особо важными предметами для фронта.

По этому поводу на Украине местные активисты пытаются "заставить" местное СНБО ввести санкции против организаторов массовой польской акции, но сделать это будет весьма сложно.

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Кстати сама акция проводится на законных основаниях с полного одобрения польских чиновников. Что вполне соответствует нормам западной демократии. Так почему украинских общественников это так раздражает?