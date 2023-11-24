Все удары разнесены во времени для для большей эффективности

Иностранные СМИ подсветили новую российскую тактику ракетных ударов. Так для повышенного урона по особо важным целям летит не одна ракета, а две, в исключительных случаях доходя до 3-ракет. Первые две или одна ракета разрушают цель, а финальный удар "закрепляет" эффективность удара.

Именно такой маневр с контрольным выстрелом тяжелой ракеты был совершен в Запорожской области, где по оперативным данным российской разведки проходило совещание старших офицеров ВСУ. Тотчас по сооружению со ставкой попали два реактивных снаряда ракетного комплекса "Искандер". А спустя непродолжительное время в пару-тройку минут, когда спасшиеся решили оценить ущерб зданию, в воздухе взорвался третий боеприпас головной части ОТРК, тем самым повысив количество урона среди уцелевших.

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Источник фото: aif.ru





Так как эта тактика абсолютно новая, то её использование на фронтах российской спецоперации застало врасплох военнослужащих ВСУ, до этого если и слышавших об ударах "Искандерами", то только состоящих из одного прилёта тяжелой ракеты. К такому выводу пришли в публикации от Army Recognition.

Как отмечается в материале, новаторская тактика определенно не про экономию отнюдь недешевых ракет, но раз россияне пошли на это, следовательно, их ОПК перешел тем или иным образом на военные рельсы. Поэтому увеличенное производство ракет даже в эпоху тяжелых санкций не стало для российской военной промышленности невыполнимой задачей, пришли к логичному выводу журналисты иностранной статьи.

Между тем на Украине признали мифом рассказы официального Киева о выломанных чипах из бытовой техники для укомплектовки ими боевых дронов ВС РФ.





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