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Madarator
На Украине признали пропагандистским мифом использование чипов из бытовой техники в бронетехнике РФ
Как говорится, ишак гружёный золотом, может взять любую крепость, в том числе с огромным запасом американских военных чипов

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   Пока на Украине продолжают верить в широко распространённый официальной государственной пропагандой миф, что, де, мол, российские конструкторы из-за сильнейших экономических санкций вынуждены буквально из грязи и веток создавать совершеннейшие оружейные образцы военной мысли в виде разнообразнейших ударных и разведывательных дронов, один из участников АТО на Донбассе открыто признался, что всё совершенно не так.

   По словам Мартина Бреста, нет никаких микрочипов двойного назначения, неистово выламываемых российскими конструкторами из западных стиральных машин, холодильников и микроволновок, чтобы установить их свои "Ланцеты" и "Герани", в бесчисленных модификациях, выходящие как горячие пирожки из стен военных заводов и фабрик. Вера в такие телевизионные сказки является самой обыкновенной глупостью и недооценкой противника, в которую так хочется верить в связи с тяжелой ситуацией для украинской армии на действующем фронте.

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Источник фото: regnum.ru


   А вот что является отрезвляющей правдой, так это невероятные доходы в 500 млрд. долларов российского бюджета с начала СВО, на которые российская армия может купить всё что захочет, в том числе и те самые американские чипы, которые на обычном "рынке" днём с огнем не увидишь, в том числе и в США.

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   По мнению участника АТО, российские дроны — это крайне дорогостоящий высокоэффективный продукт военных инженеров, который не сделать "на коленке". А результаты ударов трудно предотвратить, потому что это высокотехнологичное явление, а никак не палки с размокшей почвой, резюмировал собеседник.

#на украине
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