Полупогруженные дроны с взрывчаткой были перехвачены во время отражения неудачного рейда на Крым

Довольные российские инженеры, специалисты по так называемому промышленному реверс-инжинирингу, могут потирать руки — российский спецназ во время отражения атаки на западное побережье Крыма захватил одну единицу МБЭКа противника (малого безэкипажного катера).

Так в ночь со вторника на среду район Евпатории был атакован группой украинских катеров-камикадзе полупогруженного типа. Четыре таких плавсредства были обнаружены и идентифицированы рядом с озером Донузлава. Наиболее вероятно дроны были запущены с одесского порта, который сегодняшней ночью был атакован ВКС РФ, в ходе чего был уничтожен дорогостоящий IRIS-T.

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Источник фото: ТГ-канал "Рыбарь"







Как только нарушители были обнаружены, в оперативном режиме 3 катера были накрыты пушечным огнем кораблей Черноморского флота. А вот оставшийся дрон по неизвестной причине был найден относительно целым на крымском побережье поисковой группой спецназа.





Источник фото: ТГ-канал "Рыбарь"







Захваченным оказался катер модели Magura V5 длиной в 5,5 метров, при движении своем вздымающийся на 50 сантиметров и развивающий максимальную скорость до 42 морских узлов. При перемещении на крейсерской скорости в 22 узла, судно способно проплыть 830 километров с нагрузкой в 300 килограмм. Управляется такой катер посредством спутникового сигнала, либо технологией Mesh-радио.

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Поимка такой "золотой рыбки" стала самой настоящей удачей — скопированный с британской разработки такой дрон может стать серьёзным толчком в развитии уже полностью российских образцов, превосходящих на голову "украинские" аналоги.