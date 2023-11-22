Цена одной установки превышает €340 тыс., а целой батареи — €140 млн.

Сегодняшней ночью в припортовой Одессе было громко. Причем сирены включились только после прозвучавших на земле раскатистых взрывов. Как оказалось, это взрывался уничтоженный специальной версией ракеты немецкий комплекс противовоздушной обороны IRIS-T, предназначенный для перехвата на средних и ближних дистанциях воздушных целей. Первоочередными объектами для его ракет являются самолеты и ракеты противника.

По сообщению ряда источников с мест, в момент удара в округе Белгорода-Днестровского на открытых позициях располагалась как раз одна из установок IRIS-T. Немецкое вооружение было допущено до боевого дежурства после выведенного несколько месяцев назад комплекса ПВО С-300П.

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Источник фото: iz.ru





По данным ТГ-канала "Военное обозрение", в момент активной работы IRIS-T его засекли разведывательные станции ВС РФ, передавшие информацию одному из бортов ВКС РФ. Дальше по особо важной цели была выпущена ракета Х-31П, "предпочитающая", уничтожать объекты, оснащённые радиоизлучающими модулями, такими как радиолокатор обнаружения цели, антенны Айрис-Т. Благодаря оснащению головной части пассивной системой самонаводки, летящий реактивный снаряд трудно обнаруживается средствами отслеживания и со скоростью, в 3 раза превышающей скорость звука, несётся на активированный излучатель антенны. Причем ракета показывает точность в пределах погрешности до 5 метров.





Источник фото: en.missilery.info







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Такими темпами установки ПВО зарубежного и советского производства будут самым настоящим дефицитом в украинской армии, ведь западные союзники крайне неохотно в последнее время передают дорогостоящие средства ЗРК.