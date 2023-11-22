И как минимум три варианта, способных в 3-х диапазонах обнаруживать различные цели

В исламской республике Иран несмотря на тяжелые экономические санкции, длящиеся уже которое десятилетие, прогресс в появлении обновленных версий дронов идёт семимильными шагами, и судя по восходящему тренду, не смеет замедляться. Так на суд публике была презентована модель барражирующего боеприпаса Shahed-238. От классического Shahed-136 она отличается наличием двигателя на реактивной тяге.

Но на этом удивление военных экспертов не закончилось — дрон получил не только реактивный движитель, но и целых три варианта. Базовый образец получил автоматизированную систему наведения, основанную на GPS и инерциальной навигационной системе. "Промежуточный" вариант ищет цель с помощью инфракрасного и оптического сенсора. И финальная разновидность работает в так называемом радиолокационном диапазоне идентификации цели.

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Источник фото: google.com





Именно по такому принципу, ищет и уничтожает специализированная российская ракета Х-31П, во время вчерашнего налёта на одесскую военную инфраструктуру, уничтожившая дорогостоящий немецкий комплекс ближнего и среднего радиуса действия IRIS-T, обнаружив активно работающую радиолокационную антенну.

Помимо различных поисковых разнодиапазонных систем, дроны способны удивить тёмным покрытием, что крайне необычно для иранской армии, красившей свои воздушные аппараты в несоизмеримо куда более светлые окрасы. По предположению военных экспертов, это может быть не просто прихоть "дизайнеров", а результат внедрения малозаметного радиоотражающего покрытия.

Тактико-технические характеристики новых БПЛА засекречены, но так же можно сделать вывод, что возможная дальность полёта будет выше чем у предшественника из-за внедрения продвинутых головных частей самонаведения.









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