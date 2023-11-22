Теперь и ночью военнослужащим ВСУ нет покоя

Пока западные союзники Киева говорят украинскому президенту Владимиру Зеленскому почти что прямым текстом легендарное "Денег нет, но вы держитесь", в зоне проведения спецоперации появилась очередная разновидность российского дрона с литерой "Н". Речь идёт о дроне, названном в честь погибшего военкора Владлена Татарского, бывшего активным автором и сторонником разработки данного БПЛА. Так FPV-дроны "ВТ-40" в версии "ночной", оснащенные тепловизорами, стали терзать украинские позиции в режиме 24\7. Видеодоказательства уже появились в публикации ТГ-канала "Судоплатов".

По заявлению военкора Александра Коца, распространенность дронов, способных действовать круглосуточно и при любой погоде, с каждым новым днем СВО растёт. По словам журналиста, ночь перестала быть надёжным союзником украинской армии.

реклама





Источник фото: ianed.ru







"Ночные призраки" преследуют как личный состав, неуспевший спрятаться или принявший опрометчивое решение не маскироваться, так и стационарные сооружения, такие как полевые бункеры и укрытия в виде блиндажей и пулеметных гнёзд. Кроме того, от прилётов оснащённых камерами ночного зрения страдает и мобильная техника. Причём о проблеме, досаждающей и ночью, терзающей в тёмное время суток, уделили внимание западные военные аналитики, имеющие доступ к секретным документам ВСУ.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Воздушный аппарат "Владлен Татарский" появился на фронте украино-российского противостояния минувшей весной благодаря сильному желанию энтузиастов и спонсоров, создавших серийный образец и обучивших операторов.