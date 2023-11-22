Технический прогресс в российской армии кому-то явно не по душе

Перенасыщение FPV-дронами российских подразделений, действующих на передовой, поставило крест на передвижениях бронированной и небронированной техники ВСУ в светлое время суток в прифронтовой полосе. Массовое оснащение ВС РФ дронами-камикадзе сделало опасным "дневное" существование украинской армии. О крайне неприятной тенденции для Генштаба ВСУ "за ленточкой", решил рассказать в своей публикации военный эксперт Майкл Кофман, имеющий доступ к засекреченным сводкам потерь украинской армии на фронте.

Со слов аналитика, использование в качестве транспорта подвижной техники превращают попытки добраться поближе к своим окопам той самой поездкой в один конец, потому что не факт, что вам выдадут второй билет "на обратно". В небе постоянно летают всевидящие дроны "Орлан", высматривающие с глубин небесных любую мало-мальскую "неположенную" активность ВСУ и в мгновение ока наводящие рои FPV-дронов, управляемых мастеровитыми российскими операторами. Теперь у киевских штурмовых подразделений есть время для атаки лишь на рассвете и ночью, а до передовой приходится добираться пешком несколько километров, цитируют РИА Новости Кофмана.

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В беседе с украинскими бойцами, эксперт пришел к заключению, что Россия "обратила" использование дронов в свою сторону, на голову превосходя противника.

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В западной прессе появилась полная опасений и тревог публикация о новом виде передового "Ланцета", получившего другую компоновку и возможность проводить автоматизированные атаки в составе роя дронов, притворяя в план воздушный "Армагеддон".