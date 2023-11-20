Содержимое камер разведчика уже изучается

Подразделения РЭБ российской армии успешно подавили GPS-сигналы американского беспилотного разведчика в зоне проведения спецоперации и приземлили воздушный аппарат на территории, находящейся под нашим контролем. Перехваченным оказался дрон "made in USA" RQ-20 Puma. О захваченном образце, полученном в результате успешной фронтовой работы специалистов по радиоэлектронной борьбе, написали в РИА Новости, имеющие источники в армейской среде на передовой.

Борт успел записать местоположения ряда российских позиций, стало известно благодаря изучению камер дрона. Теперь засвеченные по координатам точки подразделений сменят свое положение и сделают работу беспилотника бесполезной. Известно, что БПЛА был перехвачен в округе Днепрорудного в Запорожском регионе.

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Источник фото: google.com







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В западной прессе восхищаются успехами российских сил РЭБ, славящихся своей технологичностью и достижениями на полях СВО. Так, в Forbes выпустили материал о точечной нейтрализации высокоточных и дорогостоящих корректируемых боеприпасов M982 Excalibur, выведенных из строя волновым помехонаводящим излучением модулей "Поле-21", способным заглушать сигналы GPS "загрязняющими" излучениями. Помимо снарядов за $180 тыс., такие установки РЭБ используются для выведения из строя различных дронов и наземных электронных устройств ВСУ, в обилии своём передаваемых западными союзниками Киева.