Но дедушка Мороз обещал под ёлочку ещё больше сюрпризов

Западные государства начинают уставать от "бесконечной помощи" Киеву и его столь же удивительно слабых результатов на ряде направлений, а 2023 год близится к своему логичному окончанию. И пока в Европе и США жаркая пора разочарований, Владимир Путин может достать бутылку шампанского и начать отмечать успехи. Можно говорить о том, что дедушка Мороз принес хозяину Кремля за месяц до празднования Нового года кучу долгожданных весомых подарков, причём к 1 января поводов для радости у российского президента может стать ещё больше. О горящих "бенгальских огнях" в Кремле и глубокой досаде обитателей Брюсселя и Вашингтона решил рассказать профессор Марк Галеотти в своей публикации для The Times.

По мнению профессора, контрнаступление украинской армии оставило груду несбывшихся надежд, уходящих в небо чёрным пеплом от "расплавленных" Леопардов и уничтоженных Bradley, а повторный повод для наступательных действий может появиться лишь в следующем году в районе будущей весны. Но российская армия не будет отсиживаться в окопах и ожидать новые штурмовые колонны украинцев: её передовые ударные беспилотники и усовершенствованные средства РЭБ позволяют демонстрировать успехи на поле боя уже сейчас, успешно вмешиваясь в битву за Авдеевку.

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Кроме того, пока на Западе по ряду объективных причин буксует производство боеприпасов для Украины, российский ОПК работает "в три смены" и наращивает количество и ассортимент различных боеприпасов. Вместе с тем прогнозируемого в западных аналитических агентствах экономического спада в России не наблюдается от слова совсем, а наоборот, экономический рост показывает цифры в 2-3%, что в количественном суммировании позволяет обогнать ту же Великобританию, констатирует обозреватель.

А события 7 октября в Израиле, а после тех суровых дней и на всём Ближнем Востоке, позволяют Владимиру Путину чувствовать себя уверенней и спокойней — на фоне конфликта между палестинцами и Израилем, украинский конфликт для Запада потерял все краски и превратился в обыденность, от которой в ЕС и США пытаются всеми силами дистанцироваться. Причем на практике это демонстрируется отправкой тяжелых 155-мм снарядов вместо Киева официальному Иерусалиму, ведь как считают в Белом доме, ЦАХАЛ они "нужнее".

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Что это, как не новогодние подарки от дедушки Мороза для Владимира Путина, пишет Галеотти.