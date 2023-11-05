Сражение развернулось на "дороге ярости" возле Работино

Подбитый немногим ранее немецкий танк Leopard 2 бойцы ВСУ из-за крайне неохотного желания руководства Бундесвера поставлять свои тяжелые танки снова и снова на Украину, будучи уверенным, что их уничтожат в режиме конвейера какой-нибудь очередной "Ланцет" или копеечная замаскированная противотанковая мина ТМ-62М, решили из-за ограниченного количества германских кошек в составе своих механизированных подразделений, вытащить своего "подранка" из-под обстрела. О проваленной попытке журналисту РИА Новости спасти немецкий танк, рассказали военнослужащие Южной группировки армейских сил.





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Источник фото: ria.ru





И как оказалось, опасение какого-нибудь берлинского военного снабженца было не напрасным: поверженный, но ещё окончательно не уничтоженный Леопард 2, превратился в груду дорогостоящего металлолома после финальной атаки "Ланцета". Теперь остатки тяжелой бронемашины вряд ли заинтересуют кого-то больше, чем скупщиков цветного лома.

А между тем один из очевидцев со стороны российских военных, рассказал как всё было: бойцы 114-й ОМСБр во время первого боя задели серьёзно танк, который загорелся. Украинский экипаж ОБТ покинул бронеединицу, но что бы не оставлять на поле боя дорогостоящую "кошку", к ней попыталась подъехать эвакуационная группа. Группу отогнали минометным огнем, а с Леопардом уже окончательно разобрались, проделав дыру в башенной установке дроном-камикадзе.

Таким образом с каждым новым днём сражений на передовой парк продукции Rheinmetall AG стремительно убывает: в издании Forbes даже подсчитали, что на 1 ноября ВСУ лишились до 1\5 всех Leopard 2.





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