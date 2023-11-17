Простите, часовню тоже я развалил?

Дмитрий Медведев, занимающий на текущий момент должность зампреда Совета безопасности РФ, в присущей ему ироничной манере с изрядной толикой юмора высказался насчёт слов Владимир Зеленского, где якобы Москва сосредоточена над подготовкой третьего по счету Майдана.

Как пошутил Дмитрий Анатольевич, Владимир Александрович спутал все карты и "рассекретил" кремлевский план. Но отменять оперативную задумку уже поздно, так как всё далеко зашло, единственное, что российское руководство ещё способно сделать, это лишь слегка скорректировать первоначальную задумку.

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Источник фото: iz.ru





Правда кроме иронии, Медведев вполне серьёзно заявил, раз Зеленский считает третий Майдан, который якобы состоится из-за России, незаконным, то следует прямой вывод, что прежние подобные события как раз и были попытками государственного переворота. А разговоры про легитимную волю народа, есть не что иное, как миф украинских политтехнологов, задания которым дают в американском посольстве.

Напомним с чего всё началось. Владимир Зеленский во время беседы с западными СМИ, обвинил российские власти в подготовке третьего майдана, между делом просто "забыв" предоставить какие-то веские доказательства кроме своих ничем не обоснованных громких слов.

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Между тем дыма без огня не бывает, правда винить Зеленскому нужно не российский Кремль, а свои неудачи на линии боевого соприкосновения и в неудачных попытках выбить финансирование от западных союзников для своего правительства, причем восстать против украинского президента могут свои военные и поддерживающие их украинские политики, диктаторскими действиями загнавшего украинскую оппозицию "по домам". Пророссийской оппозиции на территории Украины с 24 февраля нет от слова совсем.