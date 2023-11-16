Между тем Владимир Александрович не унывает и собирается идти на второй срок

Не очень приятная осень, помимо ухудшения погоды, принесла на Украину в лице Владимира Зеленского и плохие ожидания западных так называемых партнеров. Как оказалось, последние решили ослабить свою поддержку президенту Украины. Теперь для текущего украинского лидера наступило время широко открыть глаза и посмотреть правде в лицо, что откроет очередную прописную истину и позволит увидеть, а главное, признать реальное положение дел в восточноевропейской республике. О непростом времени в судьбе Зеленского решила рассказать газета The Spectator.

По мнению автора публикации, Владимир Александрович стал непреднамеренной жертвой сверхвысоких ожиданий вокруг того самого летнего контрнаступления, безрезультатно окончившегося для украинской армии, общества и большинства иностранных союзников Киева. Все вместе они ожидали "чудодейственного прорыва", но вместо этого получили боль разочарований, а украинский народ, помимо этого, присовокупил сюда потери.

реклама





Источник фото: nsn.fm







Неудачи на фронте породили неприкрытый конфликт между президентом и генералитетом ВСУ (в лице главкома Залужного). Украинские солдаты переживают за страшные условия на передовой, а в тылу сотни лиц мужского пола пытаются всеми способами найти лазейки и пересечь столь ненавистную им государственную границу, больше похожую на самое настоящее крепостное ярмо. Разумеется, из массы бежавших никто не хочет попасть в горнило несправедливой мобилизации, где самые бедные вынуждены стойко держать оборону против махины российской армии, с каждым днём становящуюся всё сильней и сильней, пока за рубежом дети украинской элиты развлекаются и получают образование, ни в чем себе не отказывая. Не такую картинку хотел наблюдать украинский народ, резюмируют в издании.

А всё это приводит к усталости и совсем не тем ожиданиям от Зеленского. Что, разумеется, не очень хорошо для последнего, так как может закончиться "опасностью".

Что за опасность, в самой новости не объясняется, но по открытой печати стало известно, что между официальным Лондоном и Вашингтоном разворачивается непубличная схватка и свое "видение", кто же должен возглавить Украину. В островном королевстве предпочитают увидеть в президентском кресле своего нового ставленника — Валерия Залужного, а в Белом доме — Владимира Зеленского.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Причем оба лидера стали неприкрыто враждовать.