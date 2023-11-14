Вот и верь после этого политикам на Украине

Пока на Украине на тему рефлексии по неудачному контрнаступлению на юге Запорожской области ломаются многочисленные копья, и политики от военных и наоборот "футболят" извечную тему кто виноват и что с этим делать, а господин генерал Залужный винит во всём отсутствие F-16, из-за которых видимо вынуждены подрываться на российских минах бесконечные ряды немецких Леопардов и британских Челленджеров, не забывая при этом цепляться за высокий podlesok; не очень-то приятную новость для всех ожидавших скорого появления на поле боя в СВО долгожданных F-16 сообщил один из официальных представителей ВСУ.

Как оказалось, что только всё показалось, что тут всё хорошо. Спикер Воздушных сил Игнат прямо заявил, что в Румынии украинские пилоты не летают. Причем причина оказалась до боли банальной, если не сказать больше — даже смешной. А пилоты с Украины, прибывшие освоить "в совершенстве" американский истребитель не летают потому, что долженствующий содействовать в их повышении квалификации, как лётчиков F-16, центр обучения даже ещё не начинали строить. По словам всё того же старшего офицера Игната, в настоящий момент известно, что строители только-только успели залить фундамент здания.

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Источник фото:rg.ru





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Но как видится, это ещё не все беды: Нидерланды "не постеснялись" отправить в Румынию свои самые старые модификации F-16, что бы именно на них учились пилотировать сложную западную авиационную технику лучшие пилоты ВСУ. Причем они не просто отправили, а решили именно от них избавиться, дабы освободить место в своих рядах для новейших F-35, - с большим сожалением констатировал спикер воздушных сил Украины.