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JB Press: Российские "Ланцеты" прошлись бритвой по контрнаступлению ВСУ и сумели сорвать его
Плохому наступлению барражирующие боеприпасы мешают. И кусты с минами

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   Ударный дрон "Ланцет", в изобилии своем водящийся на передовой украино-российского противостояния, стал тем самым золотым ключиком к срыву украинского контрнаступления на юге Запорожской области. Об этом поспешила написать японская JB Ppress, сообщает отечественный портал ИноСМИ. Кроме барражирующих боеприпасов, основным "фигурантами", виноватыми в срыве прорыва немецких танков "Leopard" и британских "Challenger" по запорожским степям, были назначены ещё советские противотанковые мины ТМ-62М. Всё это вместе благополучно застопорило украинский контрнаступ до тех самых пор, когда он и выдохся, достигнув своего апогея к ноябрю.

  Так же японское издание коротко описало удачную конструкцию "Ланцета", представляющего собой воздушный аппарат с двумя Х-образными крыльями, благодаря которым он прекрасно управляем и устойчив при маневрировании. А как только цель на земле будет подтверждена и верифицирована, он соколом пикирует на объект для атаки, в результате столкновения мощно взрываясь. Именно "Икс", как его называют любовно российские операторы дронов, уже по мнению военной разведки туманного Альбиона, считается одним из самых эффективных вооружений армии РФ в 2023 году. 

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   Именно продукт концерна Калашников заставил пересмотреть российское командование, а в след за ним фронтовые части свои взгляды на использование беспилотников, в своем недавнем прошлом выполняющих лишь функции разведки. Именно удары БПЛА за последние месяцы стали тем самым приговором западной бронетехнике, опасающейся концентрироваться из-за опаски быть атакованной в местах потенциального сосредоточения для последующего броска. Не в последнюю очередь вероятно именно большие потери бронетехники западных союзников вынудили отказаться от передачи своих современных образцов в пользу старых, но проверенных советских Т-72, получивших современный проект модернизации на одном из чешских заводов.

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   Между тем и сам "Ланцет" в своем технологическом развитии не стоит на месте, а получает одно обновление за другим, становясь все более опасным для сил ВСУ по утверждению самих же бойцов украинской армии.

#ланцет #дрон-камикадзе #барражирующий боеприпас
Источник: jbpress.ismedia.jp
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